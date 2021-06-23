一杯咖啡的時間（一）

阿普航空／圖

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羅香齡提前一個小時就到了約定的地點。周日的上午，咖啡 館中的人不多。她選了一個靠窗的位子坐下。女招待過來問她要喝點什麼，她笑咪咪地問：有什麼推薦的嗎？

梳著馬尾辮、穿著可愛的制服的年輕女孩，很快地就報出了幾個聽起來就很花裡胡哨的咖啡的名字。

羅香齡一個名字也沒記住，她只好說：就第一個吧！

沒過一會，咖啡就被女招待用托盤端了上來。羅香齡說了一聲「謝謝」，女招待離開後，她舉起杯子抿了一口。

竟出人意料的好喝。上一次喝咖啡是什麼時候的事了？羅香齡想不起來。也許是三十五歲那年。三十五歲，那是二十年前的時候了。

那個時候，他們小區的對面，開了一家咖啡館，名字也別致，叫大樹咖啡。她和老丁時不時就去那裡坐坐。家裡有不少別人給老丁送禮時拿過來的即溶咖啡，漂亮的禮盒裡，黑的那罐是咖啡、白的那罐是伴侶，盒子上還印著她看不懂的英文。她和老丁都不是懂咖啡的人。大樹咖啡館裡的咖啡喝起來與自己在家泡出來的咖啡，好像也沒有太大的差別，可他們卻都喜歡去那裡坐坐。

他們生活的城市不是一線，也就是在前年，才勉強擠進去了「準一線城市」的名單。二十年前，咖啡館在他們生活的區域裡還不是特別常見，至少她和老丁都沒怎麼去過。

大樹咖啡館開業後，他們常去，每次總是坐在相同的位置上。兩個人叫了不同的咖啡，然後再互相嘗嘗對方的，嘗不出差別，兩個人就一起傻笑。大樹咖啡館再過去兩條街就是一個大學的分校區，有不少談戀愛的大學生會約在咖啡館裡見面。老丁和她偷偷觀察年輕人們，然後如特工接頭一般耳語：你看那對，男孩明顯很緊張，女孩的表情卻很從容，我猜他肯定是在追求她，而她的興趣不大。再看那對，兩個人的眼睛裡都泛著癡，估計是熱戀期……

時不時的，羅香齡能感到自己和老丁也同樣被別人觀察和悄悄評論。整個咖啡館裡，他們倆是最年長的一對，可眼底的溫柔和深情卻不比任何小年輕淡。有的時候老丁突然想起了什麼，握住她的手，兩個人的身體越過小小的咖啡桌耳鬢廝磨，引得旁人側目。這兩個人是夫妻？不像，這個歲數的夫妻，在這樣的夜晚，應該是剛剛吃完飯，丈夫握著遙控器一邊洗腳，一邊看電視，妻子在廚房裡洗碗，一邊洗，一邊向老公抱怨，孩子又在學校和同學打了架。那是情人？好像也不太對，看起來太坦蕩，不夠隱忍。最有可能的猜測就是，這兩個人是一對快要合法的半路夫妻，也許人到中年，終於擺脫失敗婚姻，重新遇到了真愛，現在正是熱戀期。

羅香齡的推論讓老丁哈哈大笑。他們兩人的手扣在一起，泛著銀光的白金對戒在各自左手的無名指上閃耀。

大樹咖啡從開業到倒閉，總共持續了大約一年的時間。她和老丁的VIP卡沒能拯救咖啡館的業績，可她和老丁的熱戀期卻沒有隨著大樹咖啡館的隕落而結束。

咖啡館倒閉後，羅香齡發現自己有了睡眠障礙。老丁陪她去看醫生，醫生支開老丁，問羅香齡有沒有什麼精神壓力。羅香齡搖搖頭，她一直都是個沒什麼心事的人。醫生又問她抽不抽菸，她也搖頭，說自己不抽菸、不喝酒。醫生問她喝茶嗎？她說自己不愛喝茶，卻挺喜歡咖啡。醫生說，咖啡還是不要喝了，咖啡因會影響睡眠。

羅香齡把醫生的話告訴給老丁。老丁回家以後，就把櫃子裡的幾個咖啡禮盒都整理了出來，第二天拿去單位送了人。

羅香齡說：我不喝，你還可以喝啊！

老丁說：你幹啥我幹啥，咱倆永遠團結。

他的樣子傻裡傻氣的，憨勁和他們剛認識的時候差不多。羅香齡知道，他的憨也都只留給她，在外面，在單位裡，他可是能夠呼風喚雨的。

就這樣她，一直都沒再喝咖啡。每晚睡前，老丁還去廚房裡給她熱一點牛奶 。就是出差不在家，也會在她晚飯的時間打電話叮囑她。別人都說：羅香齡啊，你這是上輩子修來的福氣啊！老丁這樣的男人，一萬個裡面也挑不出來一個，卻讓你給遇上了。

說這樣話的人不少，有街坊大姐、娘家姑婆，還有單位裡和她處得好的同事。齊美芳是她的髮小，用現在的話說，就是她的閨蜜。齊美芳嫁給了別人介紹認識的一個在稅務局裡上班的年輕科員。結婚第二年就開始打架。一打，齊美芳就哭，就跑來給羅香齡訴苦，然後跑回娘家，過一個禮拜，科員再提著禮物去老丈人家點頭哈腰地道歉，把齊美芳接回去。周而復始，鬧到了第四年，齊美芳終於懷孕了，生下兒子以後，萬象更新。每次抱著兒子來羅香齡家玩，齊美芳說話的口氣裡都有驕傲和擔憂。驕傲是給自己的，擔憂是給羅香齡的。

你和你家老丁也結婚五年了吧？還沒動靜哪？她看著羅香齡的臉，小心翼翼地問。還有一句話她沒敢問出口：去醫院檢查過了嗎？是你的毛病，還是他的？

羅香齡摸摸熟睡的胖孩子的臉。她不想解釋，也懶得解釋了。她不是沒有解釋過，可是沒有人相信。（一）