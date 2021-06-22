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海邊的故事（六）

孫愷愉

我們透過與某時某地的生活相關的文物，感受到無所不在的生命。我們通過以往的生活紀錄，對現在的生活可以有新的認識。

博物館不是關於過去，而是關於現在的。我們從來不走到過去，我們總是走在當下。穿越只是一種脫離當下的想像。

博物館裡有各地的貝殼、當地出土的化石、原住民的文物等等。最吸引納米的卻是礦石展覽櫃。她盯著玻璃櫃裡的方解石，不知道管理員正看著她。

納米從後門走出博物館之前，沒有更多的遊客進來。她發現出口附近就有一條森林走道的入口。

雨停了，外面涼爽舒適。潮濕的土壤氣味，讓納米想起小時候獨自玩泥巴，用空糖罐做「土蛋糕」的日子。

儘管走道很濕，但並不滑。納米發現自己在下坡，大海越來越近，走道正引領著她朝海灘走去。

果然，穿過樹林就是一片空曠的視野。

潮水很低，大部分的海灘都裸露在外，有很多巨大的岩石。

從加維斯點的海岸線望出去，可以看見許多漂在水上的帆船。

納米望著遠處綠色的丘陵，再望向更遠處的城市，想像著恐龍、想像著冰川、想像著沒有人類的時代是什麼樣子。

剛剛在博物館裡看到的資料說，有些在這裡出土的恐龍化石是隨著冰川，從北邊的康乃狄克州流下來的。

誰也不知道自己會在什麼時候，被什麼力量推到什麼地方。化石如此，人也是如此。

四點鐘，管理員把博物館檢查了一遍，鎖上大門下班，照例沿著納米剛剛走的那條森林小徑走到海邊。

「哈囉！」管理員喊道，一邊慢慢走向納米。

「嗨！」納米轉身。「我以為這海邊今天也是我一個人享用呢！」

「這個比較難，我每天下班都來。」（六）

➤➤➤海邊的故事（五）

博物館 冰川 恐龍

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