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1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

通行證（一二）

張幸

說話時，牛春嶺有些忐忑，心裡清楚一花除了四花喝咖啡暈倒那次，從沒單獨跟他在一個場合待過。然而想起一花一貫居高臨下的可惡姿態，把她當墊腳石踩踩又何妨。但到底心裡不踏實，面上不免有些赧然。

「吱呀」一聲，門被人推開，同班的胖子進來了。牛春嶺心裡惱，沒事瞎逛什麼，平時就不敲門，養成習慣了，這時偏來搗亂。剛才說一花的事，也不知他聽沒聽見，口裡就有些不客氣：「有事嗎？」

胖子一看眼前的情勢，說聲「沒事」，趕緊帶上門走了。牛春嶺出了一口氣，再看小沙臉色如常，還是鼓著腮幫子笑著，毛乎眼上長睫毛一抬一落，自有一番俏麗。

牛春嶺便取出相冊，向小沙介紹起他去過的風景名勝

既然一花忙，牛春嶺當仁不讓替代了她的位置，常在吃飯時「偶遇」小沙。兩人一起打飯、吃飯，吃完飯一起遛達著回宿舍。這小沙也是個寂寞人，有牛春嶺陪著，自然十分開心。

小沙告訴牛春嶺，同宿舍好幾個人要考研，她也想讀研。

大四一開始，小沙就準備考研，想報考北大中文系。過了兩個星期，目標下降到本地省立大學，本校是不敢考的。小沙是北京人，考大學時，北京考生的錄取分數線比外地考生低一百多分，小沙才得以考上本校。考研不一樣，除了兩門公共課是全國統一考題，專業課是由學校自主出題，分數線為全國統一分數線，憑你哪個省市的考生，差半分都不行。北京考生在學校，哪裡比得上江、浙、川、皖、魯這些高分大省的考生，只能在學校搞搞學生社團、當當學生會幹部，做些被其他人認為是不務正業的閒雜事。（一二）

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