人們都說冷靜選擇的婚姻會更加穩固和諧，但那是建立在各自需求的硬體一直存在。如果這些硬體中有轟然塌陷的，婚姻會即刻岌岌可危。沒有感情做鋪墊，散夥更加乾脆決然。徐皓東覺得他的婚姻就屬這種情況。自他失業而且再找工作不順以來，老婆的臉彷彿掛了個面具，再也不知道她內心的真實想法。他都不清楚老婆還有重新扯下面具的可能，更無法揣測這時岳母的臉孔……

徐皓東挑的水果店裝修上很普通，他隨意拿了幾樣不多見的水果。收銀員漫不經心地吐出：「一共二二八 ○元整。」徐皓東一震，快四百加幣了，一籃水果，多倫多買四籃也沒有這個價錢。什麼時候開始大陸小城的生活水平，都趕超國際化大都市多倫多了？他差點衝口而出不要了。可是收銀員的臉瞬間在他面前換成了老婆的，那充滿鄙夷不屑的臉，這幾個月他見得最多了。徐皓東唯有吞下，哪怕如吞了蒼蠅般難受。

岳母看到那大籃高檔水果，面色沒有什麼變化。心思肯定轉換了，語調是很慈愛的：「再找工作都沒確定呢，花這個冤枉錢幹什麼？」

徐皓東預料老婆肯定已經告訴了岳父母他失業的事情，可見面第一句話就這樣直奔主題，還是讓他有些不知所措。他小心翼翼地推出自己的憂慮：「我沒跟我爸媽說這事呢，我爸這一病更加不好說。其實有當地學歷和工作經驗，再找工作很容易的……」

「容易？那怎麼三個月還沒找到？」岳母毫不留情。

徐皓東啞口無言。岳父忙著打圓場：「你爸好些了嗎？我們打算去看他，你媽一直不讓，說等他恢復、恢復再說。」

岳母沒等徐皓東開口，又把話題拉了回來：「丟了工作不告訴你爸媽，這是何苦？你們都快搞不定了，這一趟緊急回來的機票快三千加幣，是平常的三倍都不止，你父母估計知道都不會讓你回來……」

岳父打斷岳母：「好了、好了，你又不是親家肚子裡的蛔蟲，怎麼知道得那麼清楚他們的想法？」

徐皓東一直尷尬地笑著，腮幫子給扯得生疼。熬到吃完飯告辭，岳母堅持單獨送他到小區門口。徐皓東不知就裡，以為岳母會塞什麼紅包現金之類的，到時拉拉扯扯，讓人看笑話。收下了老婆肯定不會相饒。他每一步路都走得心驚膽顫，生怕踩雷。還好岳母只是送上了一段語重心長的話：「你要找機會，跟你父母說清楚你們的現狀，還要談談你家財產的問題，尤其是房子的所屬。到了我們這個年紀，一口氣沒上來，就沒有明天了。可別到時把家裡弄得雞飛狗跳的，就像那個電視劇《都挺好》裡似的。其實裡面每個人都不好，我們觀眾就要好好學習，避免類似的事情發生。我們這方面拎得很清楚的，公證遺囑都做好了，誰也不能動屬於我女兒的那一份……」徐皓東一言不發聽著，他終於明白了老婆連標點符號都不需要，不用草稿張口就來長篇累牘的能力源自何處。

徐皓東順腳踏進了路邊的一家酒吧。或者酒精可以讓他清醒，也可以讓他舒服逃避一會。他縮在一個無人注意的角落獨自暢飲，那個位置正好可以看到另一端的電視螢幕。電視裡的人一般都是和藹可親的陌生人，徐皓東笑意相迎，不過這回是意外。電視畫面裡的人他認得，他高中的同學──現在市裡優秀的青年企業家代表。正在接受電視台主持人採訪，侃侃而談，意氣風發。徐皓東那點剛燃起僅剩的自信瞬間灰飛煙滅。當年他躊躇滿志出國留學的時候，他似乎也有這般的豪舉吞天、氣壯山河之勢。如今這些如煙飄過，影子都沒有留下……

徐皓東跌跌撞撞地回到家，把母親嚇了一跳。把他扶進屋時，母親忍不住抱怨：「你爸生病了，指望不了你，還給我添麻煩，你怎麼永遠長不大？」

徐皓東想說什麼，嗓子眼像被水泥堵住了一般。他拚了命地往外倒，結果倒出一堆嘔吐物。母親和他滿身都是，母親在惱怒中收拾著。徐皓東想說抱歉，只是他依然說不出來，嗓子眼沒東西了，卻黏住了發不了聲音。

徐皓東不記得自己怎麼倒在了床上、怎麼沉沉地睡了。第二天晨曦到來時，他隱約聽到有人在說話，好像是母親和姨媽。

姨媽說：「十月皓東就滿三十了，是該要孩子了。我們三十歲時，皓東他們都會打醬油了。」

母親說：「按陰曆算法，現在就是三十一了。他爸這樣子的情況，也不知道這輩子還可以見到孫子嗎？」

姨媽說：「你胡說什麼呀，只要小夫妻決定要，不過就是懷胎十月的事情。對了，我前幾天在醫院碰到皓東的前女友了，挺著大肚子，應該是做產檢。她沒看見我，我也沒作聲就走開了。」

徐皓東的心一緊，很多往事紛雜著跑出來。他頭腦開始模糊，卻很清晰地聽到沉默了良久的母親突然說：「要是皓東沒有出國，那估計會是我的孫子。這時候也應該用不到你們上上下下來幫忙，還有桃花村的那套大房子……」

徐皓東的嗓子熱辣辣、一陣一陣火燒似的，應該是昨夜酒精的後遺症。眼淚也翻滾而出，他有些奇怪，什麼時候開始酒精也會讓淚奔流？（下）

➤➤➤探病（中）