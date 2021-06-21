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萬鑫鑫的陶藝課（三二）

藍曉鹿

「喔。還有這種說法，長見識了。」南方雪說。

美岱打開筆記電腦，找了一些成品圖片給南方雪看，並仔細轉述了大巫師通常使用的神器形狀和花紋：中央突起，上方收口如美人頸粗細，收口附近有垂淚形珠玉狀點綴，中央突起的地方另鑲一道碎珠滾邊。下方有三片山蘇的葉子，正中央一片，左右對稱，整體顏色採用透光的藍紫色。

「這好像我們這裡五、六月滿街的藍花楹。」鑫鑫說。

南方雪說，顏色和形狀在技術上都是沒問題的。

美岱立即從包裡掏出一個燙金字的紅紙袋，紙袋被裡頭的現鈔撐得滿滿的，原本沾黏在一起的地方幾乎都要裂開了，說那是大巫師預付的訂金。鑫鑫不由得在心裡大大地「哇」了一下，大巫師果然豪邁！

南方雪卻也不伸手去接錢，只是微微皺了眉說：「有件事我要說在前頭。我自己一個人經營這間小陶坊，客人來的單子都是親手去做，也沒空閒再燒自己的東西。所以每燒一爐客人的訂製品，都必會多燒一個，留在坊中，日後就是本坊的一個作品集。這點可以嗎？」

美岱看了一眼鑫鑫，面露難色：「可能不行哩。大巫師千交代、萬交代的，這是族裡的特別神器，是世世代代以來，祖先和族人慢慢切磋揣摩出來的溝通方式，是本族靈性智慧的結晶。好啦，用一個流行的名詞說，這是屬於本族的智慧財產權。若外傳了，大巫師一定會不高興的，祖靈也會不高興的。」

南方雪說：「那就不好意思了。」

這個死腦筋的南方雪！哪有人看到快要被鈔票撐破的紅包袋，卻把它推走的！（三二）

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