「不愧是仙人，我們這些長年航海的人都暈頭轉向，您還好好的，佩服、佩服。我們快到了吧？」船長有氣無力地說。

「快了，前面就是。」眼球指向海盜們原來住的島嶼。

他們雖然航行了三天，其實並沒有走很遠，只是繞著島嶼轉來轉去而已。

由於島上的居民遷進遷出速度很快，而且建築物每隔一兩天就有翻新，因此他們很快就認不出這個小鎮了。

「太好了！這就是我們的新家！」海盜們歡呼著。

他們把船豎起來，改建成公寓，一人一層，高高興興地住下來。

在海盜們還沒有發現之前，眼球就偷偷溜回了他的旅館，叫了出租車離開小鎮，發誓再也不回來。

4 潮汐

納米下了公車，發現還要步行一段路，才能到加維斯博物館 。

她沒有帶傘，但是在毛毛細雨中穿過人煙稀少的小巷，經過只有一個顧客的咖啡屋、門口開著兩朵花的人家，她覺得十分愜意。

淋得半濕的納米到了加維斯博物館，還捨不得馬上進門，在門口擺設的獨木舟和小花圃逗留了一小會兒，才拉開厚重的玻璃門。

加維斯博物館和自然保護區在紐約長島 西北邊的加維斯點。博物館和保護區的所在地前身是加維斯家族的莊園。加維斯是蘇格蘭移民，十九世紀來到長島的格倫科夫鎮當醫生。加維斯點在格倫科夫鎮的海邊，格倫科夫在亨普斯特德灣內。

納米喜歡小型的博物館，但她來到這裡，主要是因為在地圖上看到博物館就在海邊，不僅可以豐富一下自己的知識，還可以到後面的小丘和海灘散散步。

對於納米來說，每一個博物館都是一個萬花筒，不管裡面的花樣如何，轉一圈總不會落空。（五）