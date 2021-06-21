趙梅英／圖

早晨的城市甦醒過來。零星散布的各式早餐店的熱氣升騰在空中，久久不消散，透過門窗的罅隙，把濃濃的人間煙火味道湧進屋裡。徐皓東深深地吸了幾口，一夜無眠的他彷彿重又活了過來，他想不起在加拿大 冷冷的清晨是靠什麼打發的。

醫院彷彿不管什麼時候都是熱鬧非凡的，到處是人還有嘈雜聲。徐皓東有些不習慣，他不知道該往哪裡走合適。母親熟門熟路地腳步匆匆，徐皓東跟著居然有些吃力，好幾次差點撞到陌生人身上。母親回轉身耐心地等著他，徐皓東卻從她茫然又焦急的目光裡感到了前所未有的沉重。

父親見到他，卻並沒有什麼太大的激動，囁嚅地蹦出一句：「你怎麼回來了？家裡都好嗎？」徐皓東給問得一愣，原來他和父母早就成了兩個家，病床上虛弱瘦小了一大截的父親是他家之外的人。

母親開始忙著給父親餵早餐，一邊問著護工父親昨晚的情況。徐皓東站在狹小的病房裡局促不安。病房裡有兩位病人，另外一位住靠窗邊，進進出出都要走過父親的病床。徐皓東沒法子站過道，又不能坐床上，縮手縮腳擠在母親身邊，屢屢妨礙母親起身拿東西。他覺得自己很多餘，就像那些日常俗語裡對兒子誇張的形容：「兒子如眉毛，沒有只是看不習慣，對生活沒有任何實質影響。」自己就是那不怎麼好看的眉毛，這種心緒促使他更加煩躁。

父親要上廁所，徐皓東彷彿找到用武之地一般，急切地起身去攙扶，卻被母親急聲喊著：「輕點，輕點！」護工見狀趕緊上前，動作到位輕而易舉。

徐皓東很尷尬，雖然身邊的人彷彿都不在意。他彷彿只要顯示存在就可以了，剩下的與他毫無關聯。尤其和主治醫生商談進一步治療和出院後注意事項時，他想插嘴，卻屢屢插不上。好容易擠進了一個問題，卻被母親用另一個問題擋住了，母親還不忘備註解釋：「他爸出院後都是我們來照顧。不能指望他，他馬上要回加拿大的。」徐皓東無言，母親說的是實情。他只能待幾天，所做的事情極其有限。中風 的恢復照顧是繁瑣細緻長期的工作。

母親和老婆其實是一個意思，只是從不同層面闡述。而且他也知道，母親並不像老婆是為了刺激他，更多的深層應該在對著醫生表達，彷彿那樣醫生會對他們另眼相看。

微信 的提示音叮叮咚咚，倒也替徐皓東解了圍。信息是老婆發過來的，連著好幾條，互不相關的事情一股腦傾倒是她一貫的風格：

──累死了，加班到剛到家。

──你見到你爸了嗎？什麼時候可以出院？

──我爸媽知道你回去了，你趕快找時間去看看他們。

──關於拿失業保險離境的問題，我去確認了。時間不超過兩周，注明具體原因，失業金不受影響。你趕緊把回程機票日子確定一下。

徐皓東偷偷地吸了一口氣，把資訊即刻刪除了。他失業的事情父母不知道，這個時候他不希望節外生枝。

母親一句很大聲滿含開心的：「謝謝醫生！」徐皓東嚇得一激靈，還以為母親眼角餘光已經看到他的資訊。他收起手機，一起致謝醫生，都沒搞清楚到底謝什麼。

父親出院，一大家人包括姨父姨媽也來幫忙。大家手忙腳亂的，徐皓東卻始終走不出旁觀者的位置。他無論幹什麼，都是不得體和不恰當的，要不就被冠以馬上要離開了，不用他幹。

徐皓東記得十歲時，父親得過一次急性闌尾炎，也是這種情況，他沒有任何具體事情被安排。那時的他滿含著恐懼，對父親可能會死去的恐懼。現在三十歲，這份恐懼卻依然在，只是換了一種形式體現。

母親把一切安排得井井有條，沒有留給徐皓東插手的一點餘地。父親的恢復非常迅速，這讓徐皓東有點安心。他可以掐著加拿大政府要求的時間回去了，畢竟回去再找工作，是他必須要做的第一等大事。

父親說：「趕快回去，這裡也不需要你。我知道資本家可不是吃素的，你這一趟要扣很多工資吧！」

徐皓東裝出很不在意的樣子：「爸，你說什麼呢？好像扣工資我就不回來了。」

母親淡淡地說了一句：「早知道還不如沒讓你出國留學好！」這句話像網，一下把徐皓東稍稍安定的心罩住，而且開始反覆烤煎。母親還在繼續：「你回去要個孩子吧，不是說加拿大福利好，有一年的帶薪產假嗎？你們結婚都三年了……」這個話題母親之前也提過很多次，從來沒有這麼語氣凝重。徐皓東無法想像這種時刻跟老婆談論這事她的反應，他猶疑地岔開話題：「我要去看看她爸媽。」便逃似地奔出了家門。

「丈母娘看女婿，越看越喜歡」的諺語，應該有前提是非常滿意的女婿。像徐皓東這類讓岳母有女兒是質優品打了巨大折扣之感的，這般說辭是永遠生不出的。

徐皓東和老婆認識時，兩個人都意識到喜歡、合適、在一起其實是三件事。就如錢鍾書所說：成就婚姻並不需要那麼多的愛情。

同在異國他鄉，沒有多少出其不意美好，生活呈現殘酷冰冷的時候更多。環望周圍反覆掂量確定在一起，未來算是付出最少、收效可能最大時，兩個人就結婚了。父母他人的意見也都被忽略，不是感情超出了理智，而是清醒地知道隔著太平洋，外人看不到他們身上全部的雪花。（中）