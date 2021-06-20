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台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

萬鑫鑫的陶藝課（三一）

藍曉鹿

南方雪端著水杯、茶壺走出來，聽到這裡，說道：「是的，還要感謝我們萬鑫鑫同學啊！」

鑫鑫對美岱簡要說了自己酒後駕車，撞斷圍牆的事，就轉而對著南方雪解釋，美岱不是來做學生的，她是要替台灣的原住民大巫師訂做一個巫器。

南方雪說：「巫器？還真有趣。小店開張這麼久，第一次有客人來訂做這個。就我所知，這樣非常民俗的物件通常不是喜歡用當地的材料來做？」

鑫鑫接過水杯，按了一下南方雪的手。說道：「不一定大巫師很崇洋，覺得外國的和尚會念經，洛杉磯的陶土比較靈？老師只管做就是了。」

美岱從大背包裡取出筆電，說道：「同樣的問題我也在電話裡問過大巫師。據說，前幾天有個出手闊綽的客戶去找大巫師，想問祖先贊不贊成家裡年輕人的姻緣。大巫師請了一回，似乎祖先不太高興。」

「不贊成的意思嗎？」南方雪問。

「大巫師說，祖先在那邊有個朋友，也想一起下來看看。」

「那就一起來唄。坐摩托車後面啊！」鑫鑫說。

美岱喝了一口茶。「妳們問的問題我都問過。就是後來又試了幾次，『朋友』下不來。」

「準是『朋友』太胖了，坐摩托車後面會翻車。」鑫鑫一邊說，自己先忍不住笑出來。

「大巫師猜想，那位朋友可能是國際友人。就和剛剛雪老師想的一樣，可能覺得台灣的陶土硌腳，站不住。所以，大巫師才想到，用洛杉磯的土試試。這裡世界各國的人都有，被各色膚色的腳踩踏過，所以柔軟百搭。」（三一）

台灣 洛杉磯

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