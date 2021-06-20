「不錯、不錯，很熱鬧，但是不吵鬧。」大海盜說。

「我看到很多餐廳和酒吧，娛樂設施也很多，可以、可以。」小海盜說。

海盜們高高興興地住了下來，天天遊手好閒，享樂第一。

住了一陣子，海盜們突然對他們的選擇產生懷疑。這裡真的適合退休 的海盜嗎？這個島會繼續繁榮嗎？我們會不會很快就厭倦呢？越是想，就越覺得什麼都不對勁。遊客太多、白天太吵，晚上又不夠熱鬧。

某天晚上，船長做了一個夢，夢見一個巨大的眼睛。這個眼睛先是懸浮在房頂上，然後往海飄去。

第二天，島上來了一個只有一隻眼睛的遊客，那隻眼睛特別大。

船長一出門，見他走過，立刻抓住他說：「仙人請指路！」

「我的名字叫眼球。」遊客說。

「啊！果真是仙人。」船長向眼球鞠躬。

眼球由於眼睛佔得比例很大，使身體的其他部位顯得很小。

他看到船長不由自主地上下掃瞄他，鎮定地說：「要是能把一切都看清楚，還需要什麼別的？」

「仙人說的是。」船長意識到自己剛剛的行為，羞愧地垂下頭。

眼球住在島上唯一的旅館 裡，旅館和海盜屋之間只隔三個房子。因此，船長很方便地三顧茅廬，決心說服眼球，帶他們到他們的終極退休場所。

「我們相信，您可以帶我們到一個更適合我們的地方。」船長態度誠懇。

「誰說的？ 」眼球轉了轉眼球。

「直覺。」

「好吧！」眼球決定滿足船長的要求。

於是，海盜們興致勃勃地把改成公寓的船又橫放下來，儲備好糧食和水，第二天就揚帆啟航了。

「那邊！」

「這邊！」

「掉頭！」

「再掉頭！」

眼球帶著海盜們在海上航行了三天，把大家都轉暈了。（四）