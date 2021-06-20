「是文學社社長給拍的，」一花似笑非笑，「你得了人家的照片，拿兩張風景照跟人家交換一下吧？」

文學社社長是紮著獨辮的小本科生，經常跟一花在一起去食堂吃飯、上圖書館 學習。牛春嶺何其精明，像禿鷲聞到腐肉的味道，當下不動聲色，只把照片收了起來，整場會議都不知常老太太講的是什麼。回到宿舍，牛春嶺立即找了兩張風景照，讓一花轉交過去。

照片送過去，並沒有什麼回音，想讓一花牽線介紹他們認識，一花幹不幹另說，以後肯定給一花留下千古笑柄──她那尖刻不饒人的嘴！牛春嶺絕不甘心守株待兔，想了兩個晚上，決定主動出擊，大不了人家不理他，又不少一塊肉。

牛春嶺到女生樓，讓看門大媽根據文學社長的名字，查到她的房間號，通過有線廣播，把她叫了下來。也是牛春嶺運氣不錯，女孩正在宿舍。一般到女生樓找人，總要跑個兩三趟，除了中午午休，大多數女生都是晚上睡覺前才回來。但中午人來人往，跟一個小女生站在樓下大廳說話，一不留神就會被系裡的女生看見，無端惹些口舌。

這天的晚上七點，牛春嶺跟小沙在樓下大廳見了面。這時候，女孩子們打完水、吃完飯，該幹麼都幹完了，基本上都去教室和圖書館學習了。大廳裡靜悄悄，一盞頂燈散發出朦朦朧朧的黃光，正適合一場曖昧不明的談話。

雖然早知其人，牛春嶺還是第一次近距離打量小沙。小沙皮膚黑、汗毛重，一雙毛乎眼，雖然身材平板，從上到下像一根細木棍，腮幫子卻胖鼓鼓的，像是嘴裡含了兩塊糖。說不上多漂亮，但牛春嶺看來卻有些小女孩的溫柔和文靜。（一○）