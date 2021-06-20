趙梅英／圖

到達家鄉機場時，已是深夜十二點。徐皓東伸了個懶腰，二十個小時的顛簸終於要結束了。疲勞就在飛機落地那刻煙消雲散，一路的胡思亂想也忽然清晰起來。沒有什麼大不了的，不過是兵來將擋、水來土掩，人世間有誰可能不面對生老病死的？父親此刻應該入睡了，還在太平洋上四千米高空飛行時，就收到了母親的資訊，說父親已經轉入普通病房，情況穩定，讓他不用擔心。不知道老婆此刻在多倫多幹什麼，大約和一幫無是生非的同事一起吃午飯。本來就對此次徐皓東回國行程頗有怨言的她，應該會藉機抱怨一通。

飛機還在滑行，機艙裡的人們已經急不可待地站起身拿行李。徐皓東的鄰座看他依然無動於衷地發著呆，忍耐不住：「不好意思！」徐皓東回過神來，趕緊起身相讓。他不曉得自己是因為出國太久，深得外國人那種萬事漫不經心的沉穩，還是未老先衰，沒有了衝勁。

來接徐皓東的姨父親熱地拍了拍他的肩，推過他的行李車：「有三年沒回來了吧？大小夥了，好像又長高了！」

徐皓東笑笑，他們這輩中國的獨生子女在長輩眼裡，是永遠長不大的。即便已經成家立業奔到三十，依然還是幼兒時期的見面話語，讓人不知何以回覆。可當他驀然掃見姨父已經開始彎曲的肩和鬢角的白髮，鼻子忍不住有些發酸，父親這一輩的人都開始了日暮西山。

夜幕下的城市燈火輝煌、壯觀氣派，還有白天沒有的寧靜。徐皓東目不轉睛地看著車窗外，想找出一份曾經的熟悉，發現那是徒勞：「這變化太大，我都認不出來了！」

姨父憨憨地笑著：「現在我們這裡是一年一個樣，三年全變樣！你知道嗎？地鐵 已經通到桃花村了，那裡的房子本來就漲了很多，現在更是翻幾倍地長。你家那套房子要是還在……」姨父眉飛色舞地說著，忽然打住，彷彿正在播放音調高昂歌劇的電台突然斷電，聲音戛然而止，空洞的靜默讓人窒息。

那套房子是徐皓東父母未雨綢繆給他買下的婚房。一輩子老老實實的普通公務員父母，唯一大膽的投資就是買了那套房，還是因為當時單位的優惠政策。徐皓東大學畢業後，卻並沒有按部就班把結婚提上日程，反倒申請了去加拿大 讀研究生。這個決定猶如平靜的湖面上扔下了巨大的石頭，他的父母和家人都給水花亂濺得不知所措。

大家七嘴八舌議論紛紛，最後統一的看法是房子賣掉，把錢用來送徐皓東出去讀書。因為學成歸來的他肯定看不上邊遠區的老房子，也肯定有能力買更好的房子。但世事總是難料，徐皓東學成並沒有歸來，房價卻已火箭的速度上漲了。如今即便他回來，恐怕也買不起當時的房子。所以那曾經擁有的房子變成了一塊心病，還帶傳染的。先是父母為這有頓足捶胸之勢，老婆知道後，也人仰馬翻鬧個不停，聲討他們家的決策失誤。忘了世事翻個如果，她都不一定是徐家的媳婦。

現在連姨父都避之不及房子的事，看來老婆和父母之間的各種矛盾至少在家庭範圍是人盡皆知了，徐皓東禁不住苦笑。

姨父岔開話題：「你爸今天已經好很多了，醫生說照這個趨勢，完全恢復的機率很大。」這句話讓徐皓東如溺水沉浮掙扎的心倏地躍出水面，雖然知道這裡面美好的願望成分更多。

母親還在焦急不安等著徐皓東，見到他之後抽抽嗒嗒沒有止境地哭開了。徐皓東有些不知所措，曾經那麼強勢的母親居然也有如此軟弱的一面，看似不擔事的父親原來始終是家裡的頂樑柱。他想找出合適的言詞勸慰母親，卻發現那是徒然，搜腸刮肚找不到，母親的情緒也似乎絕非言詞可以撫平。他只好靜靜地坐在邊上任母親哭，腦海裡一片空白。

母親哭了好一會兒，抬頭茫然地看著徐皓東，忽然反應過來似的：「我燉了你喜歡的肉餅湯，我去拿來給你吃！」

徐皓東在母親殷切的注視下喝完了湯，湯渣都一點不剩，彷彿完成了好大的一樁使命。母親看到似乎很開心：「你去睡一會兒，早上我們去醫院。」徐皓東含糊地應了一聲，拖著行李進了自己的房間。他覺得自己要面對的才剛開始。

還在多倫多時，他曾經以為只要自己回來就好了。雖然老婆毫不留情地潑冷水：「你又不是醫生，你可以幹什麼？你正在拿失業金 ，擅自離開加拿大境內，要是政府因此停發失業金，我們怎麼辦？你有沒有想過……」

女人是演說和辯論家，特別是在家務事與配偶意見不同時，潛力爆發得驚人。老婆還說了很多，徐皓東一句也沒聽進去。從他失業在家的三個月以來，老婆兩級分化嚴重。要不一言不發，要不長篇累牘，對徐皓東來說，都是難受得讓人窒息。

收到父親中風入院的消息，他即刻訂了第二天回國的機票。老婆得知時，第一考慮的是這樣做的後果，徐皓東父親的病情走向似乎並不重要。萬一失業金沒有了，家裡要面臨難以逾越的困境。

事實上從徐皓東第一天開始拿失業金，老婆就沒有停止過描繪這種困境：「一個月一千六百塊，還不夠付房貸的，這日子怎麼過？」那陣勢，讓徐皓東想起與自己毫不相干的古話：夫妻本是同林鳥……（上）