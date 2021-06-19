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萬鑫鑫的陶藝課（三○）

藍曉鹿

萬鑫鑫心裡開心極了。第一個禮拜的任務，就由這隻主動撞上樹來的美岱小白兔完成了。便約好了周五下午三點，電影學院的招牌底下碰面。

禮拜五的天氣和加州的每個晴天一樣。但對鑫鑫來說，這一天的天空卻特別晴麗。她這個「只會闖禍」的傢伙，竟然要帶一個同學去南方雪的陶藝坊。

南方雪聽見外頭停車的聲響，走出門來，看到鑫鑫和美岱的時候，顯出意外的樣子。

「咦！妳還真的回來了，還帶了一個同學來！」

「那當然，答應的事怎麼可以言而無信！對啦，美岱不是我同學，她是從台灣過來做宗教研究的，剛來洛杉磯不久。上回燉土雞的小米酒就是她給我的。」

「喔，還沒見面，倒先喝過美岱的酒了。兩位先坐吧！」南方雪說著，領頭往院中的石凳子方向過去。「隨便找位置。我去沏茶。」

「這處地方真是雅致。」美岱看了看四周說道。

鑫鑫這才發現，這處前不著電影村、後不著喝酒店的禿山頭，放在晴藍的天空下，對比強烈，倒也有一種色彩飽和的豪壯之美。

她隨即看到了那一面「斷牆」。周圍的落石已經清乾淨了，撞出來的窟窿好像一個不規則圖形的窗戶，不等高的下緣上放了幾株熱唇鼠尾，紅白的迷你小花似有還無，小片的葉子也一樣帶著「草色遙看近卻無」的縹緲感，從院子這頭看過去，彷彿掛著一幅實體小碎花的紗帘。

「要我說啊！這裡最好看的就是那面牆上新開的窗戶了，叫整個屋子聰明剔透的。」（三○）

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