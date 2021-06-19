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變成棍子的男人（全文完）

李元滋

也許他說得對，演員喪失了與導演的親密，就表現得平庸失常。演員下意識是演給導演看的──導演嘉許的眼神是支撐演員綻放才情的最初動力。

素惜得到系上同學熱情的祝賀，但是心中枯竭倦怠，毫無收穫的喜悅。第二場公演她沒去，自我流放似地跑去看了一部老電影，在看客稀落的電影院被劇情感動得淚流滿面。還好，她欣慰地想，心還能顫抖，淚腺也沒有壞死。

翌日一早，薇楚德來電話說，昨晚演員都問，導演為什麼沒來？誰給我們點評？

素惜頓時明白，這齣戲的演員不只有勃魯斯，還有其他人。不管大牌小角，都是這個有機體的一部分，都需要她專注的眼神，像父母對子女那樣深情不渝的守望。

此後的四場演出，她都提前出席，在化妝間叮嚀演員，為後台團隊助陣，也叫淳子一起來精神支援。結果是一場好過一場，全體表現整齊活潑，大家都體會到那種共振感。包括勃魯斯。

素惜發現他收斂了很多，謙卑和氣，把每一個角色都演得誠心實意，在形體技巧之上，洋溢著鮮明飽滿的感性。不只一次，她跟他在劇院狹窄的地下室相遇，彼此笑笑而過。素惜懷疑那通夜裡的電話根本沒發生過。

終場演出結束了，前後台收拾後已經很夜，大夥仍情緒亢奮，吆喝著一道去小酒館慶祝。除了勃魯斯，他說妻子等門，不能晚歸。

素惜和淳子都笑咪咪地跟他說再見，像放學時老師送別一個家住得特別遠的孩子，還齊齊喊著：演得好！Good show!他揮揮手，規規矩矩地背著背包，轉身侷促地離去。

素惜朝他久久凝望，心想，那個背影有點滑稽，也有點可憐。（全文完）

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