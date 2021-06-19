薛慧瑩／圖

過了一會兒，亞戴爾繼續告訴我她的想法和感受。眼看著那些字句一一掉進我的沉默裡，了無痕跡。

我們不了解對方的工作。她在金融業裡，而我正在撰寫有關十八世紀音樂的論文。也許，她面對的是我想避免的生活，而我面對的，也是她想避免的生活。

我們都依稀地知道，除了我們現在的生活，還有另一種生活。但是我們都不知道，也說不出來，那是什麼樣子。

亞戴爾安靜下來，我打開電腦開始修改論文，幾個小時很快就過去了。

我們到了法爾茅斯的伍茲霍爾渡輪碼頭，從那裡乘渡輪去瑪莎葡萄園島。那是我第一次乘汽車 上渡輪，人在車裡、車在船上。交通工具是一種神奇的東西，誰載著誰有時候還說不清。

坐在車裡上船、下船，好像車也變成了乘客，我們是三人行哦！我突然對車有了不同的感情。

到了瑪莎葡萄園島，我們又開著車下了船。

「到了、到了！」亞戴爾歡呼道。

我們到了島上，好像才正式開始度假。瑪莎葡萄園島比我想像的大，我以為是個步行一會兒就能走完的島，沒想到開車開了很久，還沒繞完一半路。

也許是因為沒有高樓，天空顯得特別明亮。也許因為我享受著天空，並沒有為找不到住宿發愁。但是亞戴爾有點擔心地說：「看來沒有預訂旅館 失策了。」

瑪莎葡萄園島顯然是一個熱門的旅遊勝地，幾乎每家旅館都是滿的。我們開了很長的路，不知道經過多少個「沒有空房」的牌子。每見到一個，心就失落一次。

經過大約半小時的搜尋，我們終於找到一個還沒有滿的小客棧。亞戴爾進去問了價格，建議我們不要再挑剔，貴一點就算了，還是趕緊把最後一個房間訂下來。

這下亞戴爾鬆了口氣，放下行李包，催著我出去走走。

「我們只有半天時間，再不走天都要黑了！」她說著，走在我前面就出了門。

我跟了上去，發現亞戴爾走路非常快。也不知道是平時就這麼快，還是因為沒有話要對我說，刻意錯開來走。

我們抵達島上之後，亞戴爾變得更加沉默。也許她已經說出了她想說的大部分話。也許她發現我不是一個適合聊天或進行討論的人。

我本來想問亞戴爾，我們的下一個目標是什麼。但這顯然是多餘的，因為我並不在乎我們下一步要去哪裡。

我看到亞戴爾朝海邊走去，跟在後面慢慢前行。她低著頭，穿涼鞋的腳在風吹不動的窄長裙下移動。

亞戴爾好像沉浸在她的思路中。她不再問我問題了，也許她看出我並不打算做任何形式的告白，而對我訴說自己的經歷，也不怎麼愉快。

儘管旅館區住滿了人，一日行的遊客遍布島嶼，但是要找到一個無人干擾的地方，並不是很難。

海風的氣味越來越明顯，海浪的聲音越來越清晰。我們走上木板道，一直走到盡頭，就是白色的沙灘。

我第一次看到白色的沙灘，非常驚喜。小時候熟悉的沙灘都是灰色的，在記憶中從來沒有回憶起別的顏色的沙灘。從今天起，記憶中的海邊將會有更多的色彩。

沙灘不遠處，有一個比沙還白的燈塔。我們像兩艘陸地上的船一樣，向燈塔走去。

假如我們能像燈塔那樣，確定自己的位置和宗旨，我們還會感到困擾嗎？我看看燈塔，又看看燈塔下的亞戴爾，突然很想擁抱她們。

天色漸暗，我們在一家看起來像海邊漁屋的餐廳裡吃了晚餐。餐廳和裡面所有的桌椅都是木製的，牆上掛了一些當地藝術家的畫作，有標價出售。

亞戴爾和我似乎都在努力忘卻煩惱，盡情享受眼前的食物，品嘗從窗口飄來的海風、人們聊天的聲音，以及孩子們到處追趕的樂趣。

一個小男孩從我們身邊跑過，掉了一只鞋子。他跌跌撞撞地跑回來，堅持要自己把鞋穿回去。他把鞋帶繫得亂七八糟，他的母親蹲下來要幫他，他斷然揮手拒絕，堅持自己來。

亞戴爾和我都看著那個男孩，什麼也沒說，回過頭來對彼此笑笑，似乎通過微笑說道「我小時候和他一樣」。

我一直很感激亞戴爾對我有足夠的信任，願意帶我一起去旅行而給我保持沉默的空間。也許，我的沉默成為她的言語可以自由跳舞、可以休息的地方。

我仍然記得瑪莎葡萄園島美麗的沙灘。當我想到那美麗的沙灘時，我仍然記得是誰第一次帶我去了那裡。我仍然能看到白色的沙灘、蔚藍的天空、寬廣的大海，和走向燈塔的亞戴爾。

3 海盜搬家

三個海盜準備退休 ，讓船漂到一個小島上，發現那裡有個小鎮，氣氛歡樂，便決定留下。

他們把船豎起來，改建成公寓，一人一層。

這是一個有活力的新興小鎮。到處都在建設，不一定是蓋新樓，有時候是翻新已有的建築。

居民和遊客都很多元化，經常搬進搬出，馬路上總是人來人往，一副繁榮景象。

「怎麼樣？兄弟們？」船長問。（三）