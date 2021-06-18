萬鑫鑫的陶藝課（二九）

「妳是說像立蛋那樣？真有這種事？」

「所以說玄妙呀！妳說說看，也不曉得是誰先想到美妙紡錘形的。雖然我們後人去理解起來倒是容易的。比方說，像金字塔、將軍墳之類的，都是正錐型的，那是方便死去的靈魂緩緩上升到天堂的。而我們大巫師神器是請祖靈下來凡間的，紡錘形的上方是方便祖靈落腳的，中間有一處寬裕的地方，但祂們也不宜和塵世貼得太近，免得一時貪戀，難以回去，因此下方只能是一個尖尖的點。」

「美岱的學問還真是厲害。什麼複雜的宗教問題，經妳一說，我都可以聽得懂。」

「多謝誇獎。只是我剛來這裡，東南西北還摸不清的。想來想去，也只有拜託妳幫忙了。妳們電影 學院不免和藝術家多有往來。且大巫師為人豪爽，出手寬綽，找一個小有名氣的陶藝師，應該不是難事？」

「還真是巧。我們早兩天的藝術造型課請過一位代課老師，她也是很傳奇的人物，在高度商業化的洛杉磯，獨自隱居郊外，經營一家位在山腳下的陶坊。據說，坊裡也只有她一個人，大單也不接，只做小單子，精工細做，每一個器皿大到花器、小到咖啡 杯，都親手捏、親自燒。」

「這個聽起來就很適合。快點幫我引薦一下吧！我代表大巫師，還有大巫師後面的眾多祖靈，大大地感謝妳。」

「小米 酒謝我就好，什麼大巫師、眾多祖靈的，還是不要來找我吧！」

「好。盡快約個時間帶我過去啊？」（二九）