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變成棍子的男人（一一）

李元滋

「這就是為什麼我看到你和淳子，覺得特別投契。你們不受老傳統的束縛，願意嘗試新的經驗，探觸人生的多面性，跟我很像──我們同是靈魂不安分的人，這是藝術家的命運，也許是一種詛咒。」他的聲音徐徐滑入耳膜。流暢懇摯的英語。

「是這樣麼。」素惜欣然聆聽，虛榮心膨脹了。

「是啊。尤其是你，善良、聰明、關懷，有個美麗的靈魂。但是我發現，素惜，你總是戒備森嚴，不願意開放，不讓人輕易進入你的內核。藝術家怎能如此自限──願意讓我觸及你的內核嗎？」

「嗯……」素惜如受催眠，她覺得很放鬆，一股倦意襲來。「哎，我很睏了。」

「睏了？躺下吧。」她照做了。

「躺好了？要不要脫掉你的衣服，赤裸舒服些。想像我在你身邊，擁抱著你，輕輕地撫摸你的內核……」

素惜一下警醒過來，他說什麼？

「你在跟我玩電話色情嗎？變態！」素惜摔掛電話，臉上熱辣辣的，睡意全消。突然記起那個英文字了。操弄人心。應該升級為蠱惑人心──一條嘶嘶吐信的蛇，趁空鑽入你的意識，征服你、支配你，然後甩掉你，讓你化為一尊石雕。

尾聲

公演開始了，共演六場，幾乎場場滿座。本市的老牌藝術周報NOW還刊出一篇劇評，溢美之詞集中在勃魯斯的風格化演技上。首演日素惜坐在觀眾席，客觀地為自己的成果打分。

她發現勃魯斯的表演並不出彩，節奏有點凌亂，而且機械呆板，少了排練最佳狀態時煥發的靈氣和詩意。（一一）

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