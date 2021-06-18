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通行證（八）

張幸

她對學生的分類標準是「聽話」或「不聽話」、「惹事」或「不惹事」。

最讓常老太太頭疼的是系裡的「音樂家」，既不聽話又愛惹事，某一次他們樂隊排練時，竟跟學校後勤部門的人打了起來。

一花屬於不惹事但不聽話的，還不積極向黨組織靠攏，讓常老太太莫奈何。但且慢，常老太太還管著學生檔案，一花在校表現最後要靠常老太太來寫結論。

像水煮蛋這樣又紅又專卻不聽話的學生，在常老太太多年的工作經驗中無先例可循。小丫頭聲音嘔啞嘲哳，偏偏嗓門奇大，見天到系裡晃一圈，說東道西、指手劃腳，擾得常老太太心煩。

常老太太比較喜歡成熟些的老黨員，牛春嶺、三花這些人雖各有缺點，但不管怎麼說，對她還是言聽計從、有令必遵，好歹她說個什麼學生中都有人響應，一個巴掌拍不響那才叫尷尬。上次她去女生宿舍，三花那個親熱，常老師長、常老師短的，又是幫她撚去衣服上的一根線頭，又是三下五除二，削了一個蘋果塞到她手裡，倒讓她有些感動。

常老太太卻不知，三花在背後警告其他女生：常老太太最陰險了，經常扒在教室門縫，偷看誰遲到、誰曠課，你們要小心。

每個系都有這樣一個老太太，管理著學生事務。但老太太跟老太太不一樣，學院裡兄弟系的郝老太太不光管學生的日常事務，還組織學生排練參加歌詠比賽，元旦跟他們一起包餃子聚餐。常老太太就沒這麼好的精神跟學生打成一片，每次開會、校內、校外的集體活動，不是這個遲到，就是那個早退，屢屢讓她在系主任面前難堪。（八）

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