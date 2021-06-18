薛慧瑩／圖

我們吃飯配幽默，開心又飽足。吃好飯，美人魚的節目也開始了。

一個又高又壯、穿著高跟鞋的「美人魚」，跳起舞來動作流暢、姿勢優美。

「哈囉！甜心！」下台後，美人魚走過我們那桌，對我眨眼微笑。他不僅在呼喚我和傑克，而且在呼喚他自己。

海龍王們也許會喜歡紐約 的夜生活。說不定紐約的餐廳和酒吧還有百老匯戲院，全是他們開的！「美人魚遊行 」是他們在岸上的年度集會，只是這樣他們可以「微服出巡」。我們並不知道哪幾個是真的海龍王！

寫到這裡，我有點記不得那幾杯啤酒是傑克喝的，還是我喝的了！

2 瑪莎葡萄園島的一天

「我這個周末要去瑪莎葡萄園島，你願意和我一起去嗎？ 我開車。」亞戴爾打電話給我。

「瑪莎葡萄園島在哪裡？」

「在麻薩諸塞州。總統們都喜歡去那裡度假。」

「哦！」當時我完全沒有聽過這個地方，更不關心總統們的行蹤。

「你什麼都不必做。需要做作業或別的工作的話，可以帶上電腦。」亞戴爾又說。

我找不出什麼不去的理由，帶上我的電腦，跟著亞戴爾出發了。

亞戴爾在紐約工作，是父親某個老朋友的女兒。父親的老友到紐約看望女兒的時候，就像老朋友一般會做的那樣，聯絡了父親，並帶著女兒登門拜訪。

父親和老朋友用台語聊著往事的時候，亞戴爾和我用英語談論著未來。

通過父親的老朋友，我有了一個新朋友。

本來，有機會結識新朋友是一件令人興奮的事情。

可是，這個時期的我心裡一團糟，腦子也一團亂，沒有精力應對任何出現在生活裡的新人新事。我覺得自己內部動盪不安，不知如何面對外來的衝擊，包括交一個新朋友。

我當時不知道，動盪不能解決，動盪只能放下。不安是一種選擇，不是一個問題。我一直試圖掌控心裡的動盪，想以強制的方式獲得平靜，於是一次又一次地失敗。

另一方面，亞戴爾在工作上似乎很成功，住在河邊一棟雖小卻有好視野的公寓裡。我還不知道，她那光輝燦爛的外表下，也是一顆被荊棘纏繞的心。

認識亞戴爾之後，她曾經邀請我去她家吃飯。當時她的男友也在，我們在一起吃了義大利 麵和肉丸，聊了會兒天。

亞戴爾的男友離開公寓之後，她問我對男朋友的看法，還有一些關於我的事情。我沒有對她的男友表達任何意見，並盡可能地避免討論自己的私生活。

亞戴爾保持鎮定自若。儘管無法和我深入進行任何對話，但對我很友善，並且在我回家的時候，表示願意保持聯繫。

幾個星期之後，亞戴爾給我打了電話，邀我一同去旅行。

儘管我很少打斷別人說話，但我不會逗人開心，甚至不是一個好的聽眾。我不知道亞戴爾為何挑選我做旅伴，但我覺得有她做旅伴，不至於太不舒服。

一直以來，我總覺得自己是一個不擅表達的人。我不覺得自己是個好玩伴，但也不至於討厭自己的陪伴。

我有一些不想提及的事情，很怕被問到。因為我覺得，不管我實話實說、不回答，還是說謊，都一樣難受。至於我為什麼要隱藏這些事情，當時對我來說，還不是很清楚。

總之，亞戴爾邀請到的我，是一個很困惑的我。而我覺得困惑的人不會對任何人有什麼幫助。

然而，亞戴爾似乎並不介意。

一路上，亞戴爾時而沉默、時而多語。

「你對你的生活滿意嗎？」亞戴爾問。

「說不出來。」我真的說不出來。

「我總覺得哪裡不對勁，但也說不出來。」

「差不多是這樣的感覺吧！」

「我一直想參觀瑪莎葡萄園島，有了機會就來看看。」她說。

「感謝你帶上我。」

「哪裡。我需要出城散散心，工作太煩了，總覺得做為女性，還是在公司遭到歧視。」

「這個年代還這樣嗎？」

「是啊！至少我所在的公司是這樣。」

「不容易。」

「你會不會感到婚姻壓力？」

「比如說？」

「我三十歲了。我覺得我應該結婚，但我沒有喜歡的人。」

我想起亞戴爾的男友，但是我不願提起。亞戴爾既然說她沒有喜歡的人，也許和男友關係不佳。不然，今天也不是我陪她去旅行吧？

我感覺亞戴爾這次旅行的目的是逃脫煩惱，但她似乎一直想著她想擺脫的煩惱。

瑪莎葡萄園島在麻州鱈魚角的南邊，從紐約開過去要五個小時。

我們在車上有充足的時間說話，我也有充足的時間工作。不過，我打開電腦，除了方便工作，也方便做為不說話的理由。

「你沒有兄弟姊妹嗎？」亞戴爾問。

「沒有，我以為你也沒有呢！」

「我有一個哥哥，可是我們沒什麼話說。」

「不一定要說嘛！」

「你好像覺得怎樣都行。」亞戴爾笑笑。

「才不是呢！」

「你沒有煩惱嗎？」

「也不是。不過，你好像已經有足夠的煩惱。我的煩惱也不是說一說就能消失的。」

亞戴爾嘆了口氣。（二）