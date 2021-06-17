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台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

萬鑫鑫的陶藝課（二八）

藍曉鹿

就在她以為神奇感冒藥可以讓她從地上的煩惱中脫身的時候，手機鈴聲卻好像細細的錐子，在熱氣球上輕輕地鑿著、鑿著，終於鑿出了一個小洞，她很不甘願地掉回了地上。

原來是最近來洛杉磯駐村的台灣姊妹。想到她送來的小米酒燉土雞的味道，只能把一肚子的火氣強壓著。「嗨！美岱呀！找我有什麼要事嗎？該不會，又要給我小米酒吧？」

美岱在電話那端笑了出來。「我這裡是還有一些的，改天拿過去沒問題。只是，我有一件重要的事，請您一定要幫忙我。」

「有酒，還不好說。」鑫鑫移動了一下身體，把一條腿架到另一條腿上，並把多餘的厚靠墊塞到腿的下方。

「我之前在台灣為了寫論文做田野時，認識一位山上的大巫師。她聽說我來洛杉磯之後，特地輾轉找人拜託我，幫忙請這邊的陶藝師，訂做一個上豐下尖的紡錘形陶器。」

「紡錘形的？橫著放嗎？」

「不，直立著。」

「怎麼直立著？」說的時候，鑫鑫無意識晃動著腿，想像著若沒有其他支撐，單腳腳尖立在地上的情景，用想的也覺得做不到。若能做到，下回若有劇組找芭蕾舞臨演，她也可以去賺一天二十五美元的外快了。

「這說起來就玄妙了。其實那個陶器是一種巫器，平常時候就像妳說的，靠尖尖的腳是站立不住的。但祖靈降下來的時候，卻很神奇地可以穩穩當當站著。」（二八）

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