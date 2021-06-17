變成棍子的男人（一○）

「我也很苦，相信嗎？我的妻子很嚴厲，她猜疑了什麼就會發作。但……世界上有那麼多可愛的女人──像淳子，熱情，單純……」

素惜打斷他：「難道你每參加一個演出，就要跟劇組裡的女性搞一次戀愛？」

「你知道為什麼嗎？」勃魯斯耳語：「演戲本身是一種喬裝，一種『假』；當我跟一個女人合作，就忍不住想知道她的真相──身心最內裡的真相，從那份『真』裡提煉人性，演出真情實意。你明白嗎？」

素惜暗暗納罕：男歡女愛，原來是藝術的許可證啊！

「我真怕自己像劇中的那個棍子男，一生認真盡責、忠實可靠，死心塌地扮演自己的角色，從不懷疑，活得像個工具，沒個性，也沒法創新求變。」他熱烈地說：「安部公房寫得太好了，這種人就只配鎖在棍子裡！素惜，我拒絕活成一根棍子。」

這才是重點吧──雖然娶了妻、安了家，還是焦躁蠢動，不願安身立命。

「可是你做為一個演員，演過那麼多劇本，不斷在角色裡蛻變、不斷有新的身分認同，你跟棍子男根本天差地別啊！」素惜嚷起來。

「我告訴你吧，不管我演出什麼英雄角色，每天回到家面對妻子，又回到原點，成為那個平庸的丈夫，哪裡都去不了。越是親密的人，越將你死死綑綁。」他激動起來，破罐子破摔地說：「有一個早晨我跟妻子吵架，她控訴我跟當時合作的女主角鬧緋聞 ，坐在床邊哭個不停，我甩門而去。等我夜裡排完戲回家，她還坐在同一個位置，整天沒移動！」

素惜不知說什麼好，想像那個可憐的日本 妻凝成一尊石雕──她才是走不出去的人。（一○）