牛春嶺本以為自己的研究別出心裁，系裡沒有一個人會想到寫性文化，但是沒料到聽的人──包括剛入學的新生，好像都沒什麼興趣，更沒料到會被教授當場打斷。他悻悻地收拾起稿紙，不等會議結束就退場了。幸好他走了，沒聽見一個新生在下面的嗤笑：「變態！」

牛春嶺這一級只有一位同學是應屆畢業的本科生，大多數人有工作經歷，在社會上摸爬滾打過，為人處世比較平和圓融。而下一級新生多是應屆畢業生，沒有社會經驗，說話、做事更自我中心、更無所顧忌，跟他們這級形成了對比。

其中一個小姑娘是保送來的，最是聲高氣盛。小姑娘一張臉白皙飽滿，像剝了殼的水煮蛋，一對粗眉大眼鮮明得像是貼上去的。水煮蛋免試保送，學習成績不用說了，她在本科期間就入了黨，黨齡相對於年齡，說起來不比牛春嶺資歷淺。然而，水煮蛋比牛春嶺小了近十歲，是受西方文化影響的新人類，不像傳統黨員，對牛春嶺的怠慢比起四朵花有過之無不及。

有一次，牛春嶺做為前輩關心新生黨小組的活動──也算他沒事找事，多管閒事──打電話到水煮蛋宿舍，小丫頭把電話撂在一邊，叫別人來接。

「是誰啊？什麼事？」接的人一邊過來，一邊問。

「牛春嶺！鹹吃蘿蔔淡操心，有病。」水煮蛋肆無忌憚地大聲說。

牛春嶺這頭都聽見了，氣急敗壞，衝著接電話的人發飆：「剛才誰說我有病的？」

罷了、罷了，跟這小丫頭有什麼認真的，連常老太太都說她是刺頭。常老太太是系黨支部書記，因老是組織開會，被學生戲稱為「常開會老太太」。（七）