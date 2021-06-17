薛慧瑩／圖

1 美人魚遊行

哈雷每年夏天都參加紐約市 科尼島舉辦的「美人魚遊行」。這個遊行是一個由藝術家們發起的紐約節日，沒有種族、宗教或商業目的。參加遊行的人要穿上自己動手做的服裝，到遊行隊伍裡展示給成千上萬慕名而來的觀眾看，大家同喜同樂。

「美人魚遊行」始於1983年，最早是科尼島「美人魚大道」和「海王大道」之間的居民舉辦的活動，活動日期總是訂在距離夏至最近的星期六。

這是紐約夏天的一個盛大活動，並且是美國 最大的藝術主題遊行。無論慶祝的是古典神話還是現代童話，各地來的藝術家們紛紛聚集到海邊，發揮他們的潛能，與大家共享他們的才華。

遊行的日子快到的時候，我就會收到哈雷發來的照片，看到他今年設計的主題。遊行那天晚上，我會收到他在遊行時拍的照片。這兩年的主題都是河豚，我已經收到好幾張河豚頭盔的照片了。

哈雷戴著河豚頭盔，撐著自己設計的陽傘，好像站在海裡。他在紙傘上剪了一些洞，再用彩色玻璃紙把洞口封上，陽光照下來就會在身上灑滿色彩繽紛的圓點。在紙傘上裁出不同的花樣，比如波浪，灑下來的陽光又是不同的效果。哈雷的女朋友總是打扮成另一種魚，很美麗但我認不出來。

「大家都很喜歡河豚頭盔和彩色紙傘，我就做了錄像教大家怎麼自己做。」哈雷發來一段教學影片。

我突然想參加遊行，想打扮成鯉魚，找個同伴打扮成龍門，我們一起邊走邊表演「鯉魚跳龍門」。我躺在床上不斷想著這件事，越想越有意思，也越想越覺得難以實現。

首先，要設計鯉魚的服裝和龍門的道具。龍門是要做個象徵性的門框呢，還是要做一件浪滔滔的衣服呢？鯉魚越過龍門就會變成龍，那衣服需要兩層，裡面是龍、外面是魚，過了龍門，趕快掀開外面那層。

龍門必須走在鯉魚前面，鯉魚跳過去之後，要等龍門再往前走遠一點，再重跳一遍。日照當空，穿著兩層的衣服，如此遊行，一路不斷重複，大概會累死人。

我一邊想著，一邊就順手寫電郵和哈雷分享我的創意。他最喜歡別人和他分享創意了。同時，我在想像中，體會了實現後的快樂。

我不知道什麼時候睡著的，在夢裡聽見自己說：「鯉魚跳龍門，不就像鮭魚迴游嗎？人家鮭魚沒打算變成龍，鯉魚怎麼回事嘛！」然後哈哈大笑，把自己笑醒。

第二天，我就打算不去「美人魚遊行」演出「鯉魚跳龍門」了。心理娛樂，樂一樂就好了。省錢省事，也沒有比較不高興。有這麼多好看的衣服可以看，不必非要親自動手做，每年不都可以看到哈雷的作品嗎？

我打開電腦，看到哈雷回信認真地給我點評，說衣服應該怎麼做才透氣、頭飾應該怎麼做才不會壓斷脖子。看他這麼熱心，我一時就沒有告訴他，我撤銷計畫了。

很多年前的夏天，有幾個朋友從外州過來玩，特別把「美人魚遊行」安排到他們的行程裡，之後還和我分享了一些照片。當時我雖然覺得遊行有趣，卻沒有太在意。我甚至不明白這個遊行的來歷，以為是大家都假扮成「美人魚」走一圈，自娛自樂而已。

過了一陣子，我就把這件事忘了，好幾年都沒有想起任何關於美人魚或遊行的事情，倒是在哥本哈根經過那個慘遭無數次盜竊和破壞的「美人魚」雕像時，偶然想起科尼島那群狂歡的「美人魚」們，黑白黃紅、高矮胖瘦、男女老少，覺得美人魚的故事不必是安徒生筆下的個人悲劇，而完全可以是大家共同創造的開心派對。參加遊行的人是美人魚，看遊行的人也是美人魚。大家一起編織一個夢幻仙境，一起在裡面走動。

最近，傑克到紐約來玩，我們在餐廳裡點了科尼島出產的「美人魚」啤酒。我問他知不知道「美人魚遊行」，他說不知道，不過他看到一個正從我身後走過。我轉身一看，是一個打扮成美人魚的服務員。原來那天晚上酒吧有變裝皇后的表演，主題和美人魚遊行相呼應。

我建議慢慢吃飯，可以看美人魚的節目。傑克愛吃愛喝，馬上說好，又點了一個漢堡和一杯「美人魚」啤酒。

隔壁桌有個男孩在說笑話，另一個男孩被逗得噴了一口啤酒出來。我對傑克說：「這是喝醉的海龍王吧！亂噴水。」

傑克說：「你認識的龍噴水的嗎？我認識的龍噴火的哦！」

「對欸！東方龍和西方龍不一樣。」

我們討論了一番，總結出：「東方龍身體長、有鱗片、住海裡、會噴水。西方龍身體短、有翅膀、住岩洞、會噴火。大家脾氣都不好。」

「西方龍好像是妖怪，東方龍比較像精靈。」傑克笑起來。「我隨便講的。」

「比較像希臘神話裡的神怪吧？海龍王有點像海神。」

「管海的嗎？」

「嗯。有好幾個哦！負責不同的海，有時候還要開會。」

「有意思。」

「不過開會一般都是不歡而散。」

「跟人一樣。」（一）