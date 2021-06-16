萬鑫鑫的陶藝課（二七）

可惜不到十分鐘，柔和的聲音又緩緩地開始了。

無奈之下，她想到不然去位於二樓頂頭的洗衣房躲一下吧！

偏偏女人彷彿跟定了她，完事之後，裹著一條毛巾也來了洗衣房。看到鑫鑫，一愣，毛巾就滑了下來。一絲不掛的女子竟絲毫也不覺得害羞，粉色的乳頭大大方方地朝鑫鑫點頭招呼。出乎鑫鑫意料之外的，女子一點也不膏肥脂膩，她的胸前好像剛剛成形的青棗子，散發出一股青澀的滋味。

鑫鑫又尷尬、、又倉促地逃回自己房裡。恍惚覺得「苜蓿」就站在門後，大笑不止：「妳難道沒看過女人的身體嗎？幹麼嚇成這樣？」

她立即把被子高高地拉過了頭。可是這卻擋不住「苜蓿」，他也鑽到了被子裡頭來。鑫鑫轉過身去，他也轉到了她的前方；鑫鑫翻回來，他也寸步不離。鑫鑫快被自己的幻想氣瘋了。

她突然想起來那瓶打開後喝了一口，就再沒碰過的感冒藥。美國 感冒藥的劑量一定是照著他們牛仔一樣強壯的體格而定的，標準劑量下去，她就如同當頭挨了一悶棍似地昏睡過去。但是，現在她最需要的，就是一大悶棍把自己敲暈，好好睡上一大覺。什麼課程、什麼作業都放到了腦後，至於那個她答應要幫忙找學生的陶藝課，就更不曉得拋出去多遠了。

感冒藥一進入腸胃，就好像鼓起來的熱氣球，叫鑫鑫飄浮在雲裡霧裡。（二七）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（二六）