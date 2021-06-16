我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.6%成人完全接種疫苗

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

萬鑫鑫的陶藝課（二七）

藍曉鹿

可惜不到十分鐘，柔和的聲音又緩緩地開始了。

無奈之下，她想到不然去位於二樓頂頭的洗衣房躲一下吧！

偏偏女人彷彿跟定了她，完事之後，裹著一條毛巾也來了洗衣房。看到鑫鑫，一愣，毛巾就滑了下來。一絲不掛的女子竟絲毫也不覺得害羞，粉色的乳頭大大方方地朝鑫鑫點頭招呼。出乎鑫鑫意料之外的，女子一點也不膏肥脂膩，她的胸前好像剛剛成形的青棗子，散發出一股青澀的滋味。

鑫鑫又尷尬、、又倉促地逃回自己房裡。恍惚覺得「苜蓿」就站在門後，大笑不止：「妳難道沒看過女人的身體嗎？幹麼嚇成這樣？」

她立即把被子高高地拉過了頭。可是這卻擋不住「苜蓿」，他也鑽到了被子裡頭來。鑫鑫轉過身去，他也轉到了她的前方；鑫鑫翻回來，他也寸步不離。鑫鑫快被自己的幻想氣瘋了。

她突然想起來那瓶打開後喝了一口，就再沒碰過的感冒藥。美國感冒藥的劑量一定是照著他們牛仔一樣強壯的體格而定的，標準劑量下去，她就如同當頭挨了一悶棍似地昏睡過去。但是，現在她最需要的，就是一大悶棍把自己敲暈，好好睡上一大覺。什麼課程、什麼作業都放到了腦後，至於那個她答應要幫忙找學生的陶藝課，就更不曉得拋出去多遠了。

感冒藥一進入腸胃，就好像鼓起來的熱氣球，叫鑫鑫飄浮在雲裡霧裡。（二七）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（二六）

美國

上一則

養蝶記

下一則

下一個

延伸閱讀

萬鑫鑫的陶藝課（二三）

萬鑫鑫的陶藝課（二三）
萬鑫鑫的陶藝課（二二）

萬鑫鑫的陶藝課（二二）
萬鑫鑫的陶藝課（二）

萬鑫鑫的陶藝課（二）
優雅老去

優雅老去

熱門新聞

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣(約4144萬美元)拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。(中新網)

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄

2021-06-08 16:25

上海人的噱頭

2021-06-10 03:02
來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02

愁眉苦臉的醫師

2021-06-12 03:02
「台灣圖書館之母」王秋華14日下午2時因心臟衰竭辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）

台灣圖書館之母 建築師王秋華96歲辭世

2021-06-14 13:01
周杰倫與畢卡索的名畫「戴草帽自畫像」合影。（取材自Instagram）

藝術收藏曾被虧「賣觀光客的」 周杰倫進步神速歸功她

2021-06-12 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知