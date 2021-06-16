於是他想了想就說，妳知道雲林，可以更縮小範圍嗎？比如哪個村、哪個厝？至少比較迴向得到。

女生想了想點頭，就寫了村。抬頭看他仍皺著眉，有點火大又說：這樣又不行了？

小姐，我沒說不行，我是想，妳還是要拿著這張疏文去擲筊一下。如果得到聖筊，代表妳寫這樣是可以的，歷代祖先應該收得到。

女生鬆了表情，心想為何這男人講話要分段說，又想自己真倒楣，這麼多代筆室，每間代筆室的玻璃窗裡，都坐著看起來慈眉善目的阿姨，一種老江湖似地替人代寫疏文。怎麼她偏偏遇到長得像武士的冷面男，一直小姐、小姐的叫，聽得她煩。

他還沒細想，這女生就忙著拿新改寫的疏文單出去再次問神。等待時間沒有按下一號，他倒帶想剛剛自己所言，察覺自己確實忘了他人的苦楚，一心只想照表操課的樣子，少了溫度。女生的苦是什麼？

女生很快就走進來，臉色愉悅，神說OK。

他聽了面部柔和起來（神也說英語），感覺女生像是進入便利商店似的。

歷代祖先疏文寫畢，寫發財、補財庫文，這容易，也很快寫完。求財、求健康都容易寫，寫要離苦得樂、迴向冤親債主時，他問女生母親狀況。

女生一一道出母親漫長的臥床時間，如何壓垮母親與自己等等，期望冤親債主冤消釋解，祈求無明造作時的錯誤，期盼神佛面前和解，解脫輪迴之苦，同生極樂。他聽著練習微笑著，心裡想，女生的詞彙也可當代筆生了。

講到超度嬰靈時，他照表操課問，母親要超度幾個？女生聽了想，完了，這眼前的男人若聽她回答不知道時，也許又要皺眉不悅了。萬一疏文寫不成，也無法燒了。

其實她哪裡知道母親有幾個嬰靈，但她知道母親確定有失去嬰胚。少女時母親曾有回肚痛返家，她聽見母親發燒囈語，就是失去胚胎。

她想度多總比度少好，於是以三做為多數代表，就說了三個。

他聽了點頭，清清喉嚨又問女生：妳的要寫幾個？

她吞吞喉嚨的水，痛苦艱難地吐出「三個」。她其實也不確定，她連自己都不確定，吞事後避孕藥是否也算？她寧可度多，也不錯過一。

男人不知她的心思，心裡忽然一驚，這世代女生的每樁愛情背後，都是傷害啊！但他不也曾傷害過女生們，難怪剛剛他見女生推門進來那一刻心神晃蕩。

女生讓他想起大學女友，沉埋在心海如古船的傷害，默默地離去、靜靜地流淚。她曾為他失去一個孩子，當時大家都太年輕，誰也不敢說留，無知的年代。

那也是他第一次來地藏庵的原因。

兩個新手在代筆室，彷彿度過好幾世似的漫長。

女生拿著疏文要起身前，他突然跟女生說：其實我下筆如有神，把妳真正的願望告訴我，我寫一定會實現。不說妳真實發生的事情，而是按妳的願望所想。

女生聽了，終於對他放鬆整個下午繃緊的臉部面龐，心想原來自己是幸運的、是被神眷顧的。真正的神代筆人在這裡，字有靈魂的人才能替她上通神、下通鬼。

那我們總不能約這裡吧！女生環伺這生冷的代筆室。

加個Line吧！女生竟爽快地將手機 介面打開，遞到面前等他掃圖加入時，他瞥眼見到手機畫面有個戴鼻胃管的女人照片，痛苦的神情讓他更毫不猶豫地從抽屜取出手機，心想剛剛阿嬸沒說不可以和客戶加Line吧！

但他又想，如果來的不是美麗的輕熟女，他會這麼熱忱嗎？

他失笑地想著，將手機框框對準另一個框框。掃圖如天語，兩個手機像是創世紀手指要一觸即發似地虔誠。（下）

➤➤➤代筆生（中）