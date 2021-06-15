萬鑫鑫的陶藝課（二六）

這些都是「苜蓿」轉告她的，她還沒有見過他們家的人，自然也沒機會解釋，她來自一個獨立的島嶼，生於斯長於斯。照麗‧亞隆榮家的命名傳統，她應該是鑫鑫‧島嶼。就算老芋頭從那邊過來，他也是出自貧寒之家，連神祕名貴椅子下的塵土都夠不上。只可惜，她沒有見過「苜蓿」家的人，直到分手，這些話也都還沒機會說出來。

據說因為那張照片的緣故，椅子拍出了意想不到的好價錢。大概也是受了這個啟發，後來「苜蓿」要拍刻著馬和獵人的波斯杯子時，四處去找波斯血統的女孩去攝影 棚。

波斯血統的女人欸！鑫鑫想像著她們如波斯貓一般碧綠透明的眼眸，膏肥脂膩、柔軟潤澤如貴妃的身段。在幫女人調整鏡頭前的位置時，苜蓿會不會去拂弄睥睨世界的角度？

單是想到這些，鑫鑫都感受到有一股幽微火苗被慢慢地挑起來。

她撫摸著空空蕩蕩的身體，不免又自憐自艾起來。

偏偏隔壁正打得火熱。看來真是很久沒有回來住了，已經忘記薄薄的隔板是完全不隔音的。特別是夜靜的時候，大一點的喘氣聲都聽得見。那種激烈的聲音，就更一波一波地極致傳真了，一點轉折跌宕都不會遺漏。

鑫鑫用力捂著耳朵，但不知怎麼，在緊閉的眼瞼上，她卻又看到了波斯貓一樣的女人，她直立上身坐在男人上方，膏肥脂膩、柔軟潤澤的身體內裡卻是緊實綿密的，正如她的聲音，一道緊似一道、一道強過一道，早已從〈那柔和的聲音〉完美切入到〈女神之舞〉，進入到一個音域的異時空了。

鑫鑫想，這下差不多要結束了嗎？果然安穩了一陣。（二六）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（二五）