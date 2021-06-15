變成棍子的男人（八）

高個子頭頂金髮微亮。個頭嬌小的，臉抬得高高，瀏海齊眉。

下半場排練時，連最沒心沒肺的雪莉都看出素惜不對勁了：「你還好嗎，素惜？你臉白得嚇人！」

素惜理不清情緒，更恨勃魯斯裝作沒事人一般，便藉口身體不適，指示演員跟紀律嚴明的薇楚德對台詞，對完就解散。

淳子這時才施施然進來。她雙眸明媚，臉頰潤澤，唇角帶著蒙娜麗莎般神祕的微笑，跟平時慵懶迷糊的樣子很不同。素惜內心糾結，到底該佯裝不知她和勃魯斯的私情，還是痛責她背義──但背了誰的義呢？是對那位日本 妻不貞，還是對這齣戲不敬？似乎沒有任何舞台手冊規定成員不能拍拖，這個戲如人生的行業中永遠不乏演員之間產生愛恨情仇，旁人也管不著。然而，素惜一轉念，淳子與有婦之夫勾搭，此事不會善終，說不定將搞砸她們煞費心血的劇作！

她拉住淳子，不由分說地往後台的小工坊去，推她上樓梯。起初淳子不明白，一路愛嬌的抗議。當她終於站在後窗前，往下望見後門照亮的旮旯兒，馬上倒吸一口氣，緘默了。

畢竟是淳子，甩甩頭，爽朗認罪：「被抓包了！其實真沒什麼，素惜，別大驚小怪。我沒有昏頭，只是及時行樂。」素惜本來準備升堂問審，不料沒戲。只能盡朋友之誼奉勸她，既然快回日本了，還是不要節外生枝的好，最怕毀了這齣劇──日本妻會不會來鬧場啊！

醜話一股腦兒講完，倒覺得自己對冰雪聰明的淳子吐了一堆爛台詞。淳子倒是完全理解，還加一句：「抱歉讓你擔心了。」

素惜深知淳子勇於承認、堅持不改的惡習。饒是如此，兩人前嫌盡釋，恢復聯合陣線。（八）

➤➤➤變成棍子的男人（七）