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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

通行證（五）

張幸

隔壁四個人，一個要考律師資格，整天悶頭複習；一個跟二花同專業，在學校組織了一個搖滾樂隊，經常早出晚歸帶著一群人玩音樂；老胡在校團委謀了個小官職，總往校團委跑；老陳老婆剛生了女兒，有空就回家。跟他同一宿舍的老汪，是一個單位的委培生，第一年分數沒達線，未被系裡錄取，暫且先上著課，第二年考上了才有正式身分。哪知第二年他又沒考上，於是不再來了。宿舍裡另兩位是外系的，沒太多共同語言，牛春嶺成了形隻影單的孤家寡人。

女生裡原先能多說幾句話的也就是一花，現在人家見了他有點愛搭不理。有一天系裡發電影票，票少人多，不夠班裡一人一張，不過好像大家對看電影也沒什麼興趣，牛春嶺就想拿回宿舍，誰愛要誰要。路上碰見一花，問他要電影票，牛春嶺表情一振，嘴角一咧，正想找人聊聊。不料一花拿了電影票掉頭就走，一句話都不願跟他多說，讓他氣悶半晌。

他想不起來怎麼跟一花生下嫌隙，只記得最後一次跟一花聊天，是上學期末在系主任辦公室。系裡的老師們不坐班，一般不到辦公室來，一些老師把辦公室給學生用，反正辦公室清湯寡水，除了桌子、椅子，沒別的東西，只有系主任的辦公室有一台電腦。有電腦不但可以打字，還可以上網，這樣寫起文章來方便多了。

要說他們系真是全校最可憐、最憋屈的小尾巴系，其他系多是理工科，研究生有實驗室，電腦不斷更新換代，哪像他們系只在打字室有一台半公用的電腦，讓不讓用還要看跟打字員的交情。因此系裡同學寫文章，只能掏錢到學校的文印社列印，錄入、修改、輸出，花費不菲，還要搭上一趟一趟跑路、等待的時間。（五）

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