他屁股才剛貼到辦公椅上的沙發布面，還沒坐定，阿嬸義工就幫他按下燈號，他聽見廣播聲音喊出跑馬燈上的號碼。要接單了？

阿嬸說：對啊，不然咧。

你結束一個，可以稍微整頓休息一下，再按下一個號碼，三個小時換班喔。阿嬸指指櫃子，要寫的疏文單子都在上面，疏文你很熟的。

跑馬燈閃過一組數字時，他聽見門外長廊有人從塑膠椅起身。他瞬間有種自己在義診似的錯覺，診斷業力困擾與身心愁憂、煩惱苦楚。

隔壁的代筆生是頗有些年紀的歐巴桑，看到壯年的他加入很高興，去上廁所經過時，還進來打了聲招呼。

上年紀的人容易跑廁所，他想著，聽著門外朝自己這間走來的腳步聲。腳步聲步伐小且深沉，應是有點年紀的女人。

門開，卻露出一張頗為年輕的女生臉孔。那個瞬間不知為何，他的心神有點被搖晃了一晌。他不清楚這種漣漪似的晃漾，也許是因為和剛剛想的反差太大，或者他沒有想過來問神這樣古老行為，也有輕熟女之類的漂亮女生。女生穿著一身黑衣黑褲，只差沒戴黑網紗帽，彷彿才剛從某個告別式離開，進行過冗長的誦經、上香、跪拜的繁文縟節，身上且飄著一股檀香味。一個時間停滯的人，這使女生年輕，但也使女生老化。空氣隨著她走進，飄進一陣風，哀傷的風。

女生進來，他示意她坐在對面的椅子。女生坐下後，忙著把手中問神的事情遞上訴狀，彷彿急切要把哀傷給送出。這庵特別，要到代筆室之前，必須先擲筊取得同意，須燒多少金銀財庫也都問好了，進代筆室只是待寫上達神佛、下通幽冥的疏文。

他接過一疊不同顏色代表不同路徑的願望。他以前自己也來這庵拜過，但沒看過要燒這麼多財庫的人，就好像一次要抵達許多旅遊地的通行證費。

他看著，有要燒給嬰靈的、有要超度歷代祖先的、有要補充財庫的、有要脫離病苦的、有要燒給冤親債主的。每一張都有兩份雷同的，他皺眉看著，女生忙說一份是母親、一份是自己。說自己時，聲音小聲到就像蚊子飛過。他習慣皺眉，看起來嚴肅，但其實沒有別的意思，女生誤會他要寫的疏文太多而不耐煩。

他因新手，忘了要微笑，仍按自己本來的樣子說著：小姐，妳要超度母親的歷代祖先。但母親要超度的歷代祖先，和妳的姓氏完全一樣，那度一家就行了。

女生完全分不清楚父姓、母姓的祖先不同似的，誤以為他不願意寫，聲音突然因為急促而拔尖了起來。

我要替媽媽單獨超度歷代祖先牌位。

那妳就要寫媽媽的姓氏，妳媽媽和妳的姓不同吧！

不同，她了解之後，聲音又變回正常頻道。有點臉紅地接過他手中寫錯姓氏的單子，改成母親的姓氏後，女生又將紙推回給對面的他。他看了看說：妳媽媽要超度的歷代祖先應該地址也不一樣啊！

她聽了又開始面紅，只差還沒耳赤。我不知道我媽媽老家的地址，只知道雲林。

可以只寫雲林嗎？

這樣不行，他想這女生怎麼那麼天真。雲林那麼大，怎麼迴向給她母親的祖先？他沉吟了半晌說：妳可以打電話回家問啊？

女生聽到打電話時，突然生氣地說：怎麼這也不行，那也不行？我覺得你好像很不願意幫我忙似的，你根本就不想幫忙寫疏文。

他被指控，也生氣了。小姐，我是好心怕妳迴向文寫錯地址，那麼就是燒了疏文，也沒用啊！

女生這時才又和緩了些，聲音又變回小聲，低聲說著：你知道會來問神的幾乎都是走投無路的人，那種痛苦你了解嗎？我能問就問了。

他瞬間理解自己太公事公辦了。他隱約想女生的母親不是昏迷就是植物人，或者無法開口說話的失語者。（中）

➤➤➤代筆生（上）