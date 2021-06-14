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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

萬鑫鑫的陶藝課（二五）

藍曉鹿

外套、內衣、圍巾、細碎小物，零零落落地散了一床一地，簡直像遭了盜賊一樣。

定下神才想起來，前一段時候，「苜蓿」說他要幫忙家裡拍賣一件1920年代江南風的檀木椅子，要麻煩她穿一件奶奶輩的衣服，站在椅子旁邊拍張照片。他自然不了解，老芋頭年紀足以做爺爺的，而鑫鑫從沒有看過自己的奶奶，完全不知道奶奶輩該穿什麼。

她想起上學年表演系的同學急著回台時，讓她去替一下最後一天的演出，大部分的內容都拍完了，只是補拍幾個鏡頭。劇組給了她一件旗袍，是一件寶藍底色嫩黃小碎花、同色布料纏襻花、花生色珍珠盤鈕頭的收腰斜襟袍。於是就翻箱倒櫃地翻了出來。

鑫鑫向來的穿著是牛仔褲膝蓋上下有破洞、小短Ｔ露肚臍，突然把身體全部塞到一個密密繫著盤鈕的緊身袍子裡，她覺得肚臍、膝蓋都在吶喊著：「悶死我啦！放我出去呀！」

但是古今中外所有女人都一樣的，為了男人，可以用長布纏腳，也可以把削足塞入水晶鞋；可以在寒天叫領口低到胸脯，也可以在熱天套著絲襪。女人向來在這方面很有經驗，且樂此不疲。

據說那張照片得到「苜蓿」家人的一致讚賞。他們說，上世紀二○年代的東方椅子帶著一股一般人難解的神祕氣質，但是椅子旁邊穿古藍袍子的女子卻透過她的眼睛，把藏在古老椅子裡的神祕都詮釋出來了。當你看著那雙眼睛的時候，就好像在同那個時代、那個地域，進行一個私人的對話。

甚至還有人玩笑著說，該不會那張椅子是照片上女子（也就是萬鑫鑫）的某個失聯的爺爺輩表親或堂親的家當。（二五）

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