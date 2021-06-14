變成棍子的男人（七）

他演一個上班族男人，帶兒子到百貨公司頂樓的遊樂場玩，突然一陣地獄的陰風將他颳下樓去，瞬間他變成一根棍子摔落地面，被嬉皮少年撿來耍弄。勃魯斯必須隨著道具棍的彈跳擊打，做出相應的動作，讓觀眾明白棍子原身的內心狀態。

「就像卡夫卡的主人公蛻變為一隻大蟑螂後，還是具有人類的思維和感情，對嗎？」勃魯斯註解性地問，也是向其他演員說明。素惜微笑點頭。自從上次深談後，他們之間多了一份相知的默契。今晚她讓勃魯斯主導排練，和兩個嬉皮少年一起協調動作，一時舞台上棍棒摔擲，笑鬧不斷。

素惜望著勃魯斯和其他演員逐漸熟稔、友好，不再那麼孤芳自賞，不由得有種做母親的看到孩子成長時的欣慰。隱隱的，唇際還殘留著祕甜的吻印，肩上重演被摟住的蠻勁……素惜回神過來，淳子不知何時早已溜去抽菸了，演員也練了五十分鐘，該讓他們放風片刻。

昨晚設計師留了話，說「花道」已經釘好，只差上漆，素惜便往舞台後面的小工坊尋來。果然，地上躺著一條雜木拼接的長板道，長寬合適，但表面粗糙。明天可要提醒劇工將它仔細磨平，多上幾層漆，免得演員赤腳被木刺戳傷皮膚。

小工坊有一道後門，方便從外面搬運大件布景和道具進劇院。右側靠牆處有一道迴旋樓梯，通到教堂塔上的鐘樓。現在鐘樓拆空了，樓梯仍在。素惜心血來潮，拾級而上，想從空樓上高高的後窗望出去。

北國深秋白日短，傍晚未到天透黑。她從髒兮兮的窗玻璃遠眺，只見劇院後園樹影朦朧，淒清幽靜。往下一看，後門出口台階被一熒孤燈照著，昏黃黯淡──咦，台階旁的牆犄角有一團黑物蠕動著，影影綽綽，看不分明。定睛一瞧，是兩個相擁的身體，頭顱黏接，正深吻著。（七）