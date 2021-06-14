王幼嘉／圖

他下筆如有神，不是文筆太好，而是如有神助。每一篇他所寫過的結局都成真，於是他當不成文學家，因為會成真所以渴望好結局，好結局太像好萊塢 ，往往會破壞藝術性，少了文學必要的那種悲愴、悲壯。

他希望過好人生的渴，望勝過於對藝術的追求。

藝術需要榮耀、桂冠。藝術需要人捧、藝術需要被看見，這些他都沒有。

他寫的小說 結局果然成真，父母親留給他遺產。日子不再煩憂經濟，就更寫不出來。

但他還是喜歡聽故事，故事還可以讓人延長生命，讓人萌生斯人也有斯疾的同理心。他到處聽故事，像是個臥底者。終於明白，不缺錢才能開展第二、第三、第四人生。財務不自由，什麼人生都沒有。還好他下筆如神，給了自己一個好結局，也為父母和不合適的情人將感情入土善終。至於藝術？管他呢，藝術的那種悲劇性，他沒有，他要的是人生。

反正寫作原本也只是興趣，既然那個小如池水的文壇沒有他的位置，自從他獲得故事結局一切成真的遺產之後，他也就不再發表了。只是偶爾仍塗塗寫寫，當真把書寫當成興趣。

有一天，他附近的一家地藏庵看他常去那裡翻善書，長得又文質彬彬，且看他常參加寺廟的文化課程，於是就問他要不要當代筆生。

代筆生？他第一次聽聞這種工作，他之前只聽過準考生。

廟方工作的阿嬸帶著他參觀代筆生工作之處，以前他每回來，都直奔大殿或者敬奉茶水處的善書休息區，不知道廟的側邊才是最熱鬧之地。所有來祈求的人都要先過這一關，因為要寫疏文。他以為疏文都是求方自己親筆寫，但阿嬸說不是的。因為很多人當然自己會寫字，問題卻不會寫疏文，不知如何與神講心裡話、不知如何訴狀訴苦，所以疏文要透過代筆生。

他想這工作還真有點像是代書，人和神的仲介，代苦主寫疏文。

代筆室的長廊被切割成左右兩岸，讓他想起年輕時為情所惑，也曾經去行天宮地下道問神卜卦的場景，天花板上的白光鎢絲燈，白色磁磚牆，用美耐板隔出一間一間的小房間。

右岸是櫃檯，要點燈、要捐款、要繳費的都往右邊櫃檯去，櫃檯比銀行櫃檯站的人還要多，旁邊有號碼機。他轉頭看左岸，左岸也有號碼機，但沒看到人。因為左岸被切割成一間一間的小室，問事過程雖簡單，卻必須要有配備，一個辦公木桌，一旁有個小玻璃鐵櫃，擱著佛經與一疊疊粉白黃等顏色的Ａ4紙張。兩張對坐的辦公椅子，靠裡面的大張些，問事者的椅子略小張，都像辦公椅，像心理醫師的房間。

代筆生房間之外的長廊左右岸中間，放置著像機場 、車站候機室的那種連排塑膠椅子，愛馬仕橘，十分醒目。大約是被人坐鬆了，連排的椅子只要有人起身或入座，都會整個搖晃，像是集體搭船似的。

這座庵坐落在市區，四周都是高樓大廈或者老公寓成排，人來潮往，許多店鋪都環繞著這座地藏庵生存，紅塵萬里愁緒，獨庵神通廣大。這裡有一套完善的問神系統，他才知道以往自己隨興來拜拜，根本是在狀況之外，包括他說的語言。

神的語言不是他一時能弄明白的，但人的文字他還擅長，當過廟公的父親以前就常教他寫疏文。

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他還沒答應要當代筆生，那位長得像總是在談因果業力或者要人行善的阿嬸，就把他拉進一間空房，指著辦公室說：這就是你工作的地方。

等到他走進去，才發現辦公室空間算是大的，設備也還先進，電話、電腦、印表機、影印機都有。

他看著地藏菩薩望著自己笑，彷彿說：信男你來了。他的父親靈骨塔大殿前也有這麼一尊。只是這地藏庵的地藏菩薩臉色昏暗，被每天鼎盛的香火燻黑了臉，乍看膚色倒有點像是關公，但眼神眉目多了低垂的慈悲。（上）