萬鑫鑫的陶藝課（二四）

可是雪竟然忘記了拿圍裙給「海鮮」，「海鮮」似乎也不在意穿著白襯衫、古銅色馬甲，就在車蓋下頭忙起來。

鍋內一陣沸騰後，蒸騰出的酒香愈來愈濃了。萬鑫鑫大叫著：「快點來喔。我用小米 酒做的法式燉雞好了喔。」

南方雪放下了窯爐旁的事情，過來幫忙擺放刀叉碗筷。剛好「海鮮」那邊也忙停當了。

鑫鑫用刀劃開雞肚，舀出一勺糯米，香菇粒、紅棗丁，還有蓮子，均勻地分布其中，又拆了一些雞肉，裝了湯，先遞給了「海鮮」。

「咦？是白的？我記得我們那一期課程結束時，雪煮過一模一樣的，不過是黑的。」

「雪老師用的烏骨雞？」鑫鑫問。

南方雪看了鑫鑫一眼。「他說的黑是醬油。」又瞧著碗中的雞腿和香菇、蓮子等，也覺得驚奇。「外頭是台灣 米酒，裡頭卻和我家鄉的八寶雞是一樣的。」

鑫鑫哈哈哈地笑得很得意：「雞肚子裡頭是大陸南方的，外頭是台灣的，湯頭用的迷迭香、月桂葉還是洛杉磯 當地的。你們現在吃的可是真真正正的世界美食啊！」

「海鮮」喝了大口的湯。「哇！這個過癮。什麼時候車再壞了，一定要再找我來！」

鑫鑫搶在前頭回答說：「好的。我替雪老師答應了。」

3 上豐下尖的紡錘形巫器

禮拜一下課後，回到二樓分租的小房間，打開房門的時候，萬鑫鑫簡直不敢相信自己的眼睛：兩個行李箱的蓋子都是掀開的，一個倒扣在床沿，另一個歪躺在地上。（二四）