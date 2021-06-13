變成棍子的男人（六）

他不響，皺著眉盯著她，突然走近，把她的肩膀一摟，往她嘴上狠狠吻住，在她本能還沒來得及推開他之前，鬆手轉身離去。

留下素惜臉紅心跳，好一會兒唇上仍有濕濕的印記感。內心飄起一絲樂音。

第三幕1

最後一幕〈變成棍子的男人〉是全劇的壓軸，也是前兩幕的一個結語。淳子對這場戲的設計頗有想法，她認為既然場景是1970年代經濟勃發的日本 ，人物應該忠於當時的原型，包括男性上班族、吸膠的嬉皮青少年和來自地獄的使者。素惜不以為然，別的時代和都市也有類似人物呀！遊手好閒的嬉皮可以是新宿的太保太妹，也可以是歐美的龐克族；「地獄」可以是神道教的，也可以是基督教的；使者可以是日系的企業化團隊，也可以是FBI組織的幹員；上班族更是全球白領的共同經驗。完全可以跨文化演出。

這是她們執導以來，第一次意見不一，而且素惜生疑，兩人最近似乎微妙地疏遠著。說實話，淳子的工作倫理令人不敢苟同。她很少出席排戲，前一周甚至不告而別，跟朋友跑去紐約 聽爵士樂 展。她生活不規律，從沒見過她吃正餐，打工的錢統統花在菸、酒、爵士吧上。所幸修課都勉強過關。她玩笑說，馬上讀完碩士要回國，以後就得正經八百地找事嫁人，因此現在更要加緊享樂主義。這周以來，淳子倒是天天來看排練，或許她對這齣特別喜愛？素惜打定主意，要是淳子能堅持，設計一切依她，自己只管場面調度就好。

勃魯斯在這場戲裡，需要格外創意的肢體動作。（六）