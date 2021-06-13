熱騰騰的溫泉水氣瀰漫著風呂間，窗外只感覺看到點點燈光，暗黑的一大片視域裡，有機場 、有海、有天空。

在那樣的氛圍中，李溟更覺得孤獨。

浴罷，在房間裡休息。稍微整理了簡單的行李，次日就要回去了。有點累，躺在床上，關燈後不久，就沉沉入睡。

早餐時，他又選了一樣的位子，靠窗，可以看到一大片池水水景。有兩隻鳥在池邊嬉戲，飛上飛下，前後追逐。他看著、看著，笑了起來。環看餐廳四周，並沒有人注意到他。

午後時間的航班，時間還充裕，李溟在飯店休息了一會兒，再出去走走。繞行了一下還沒有開店的小希臘商店街。面向海的下邊坡，像梯田一樣，形成聚落，前後穿透，遊客可以隨興遛達。遠方可以看到棒球場。海上的挖沙船已在作業，在延伸新築的防波堤內操作著。

午後的班機，近中午時李溟才退房。他搭飯店的接駁車直接到機場，早早就辦妥手續，進入候機室。看了一下賣店，買了幾包沖繩烘焙的咖啡 豆。拿出一本出來時帶著的日本女詩人與謝野晶子和歌集《亂髮》漢譯本，翻閱著。

班機起飛時，坐在靠窗位子的他，看著飛機在跑道滑行衝刺，海像延伸的跑道，水藍藍一片。感覺飛機飄浮飛升在海面，不斷拉高、拉高。看著陸地遠離，海與天空接壤環繞四周，天地無限遼夐。

他從口袋裡拿出她交給他的紙條，看了上面的名字。回到台灣 ，讀到她的詩時，會記起來吧！希望她有自己的詩心。

再見了，那霸；再見了，邂逅之海。（全文完）