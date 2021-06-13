顏寧儀／圖

久而久之，大家漸漸發現她不過是形式大於內容，相處之下未見多少高尚與聖潔，倒有封建家長作風的霸道和狹隘。一次哲學老師把一堂課的內容分了四個主題，邀請同學來講。三花崇拜這位哲學老師，激動之餘毛遂自薦。她精心準備了一周，自信滿滿講了半小時，全班聽得不知所云，儘管她一口普通話字正腔圓，趕得上電視台的播音腔。那是三花唯一有自知之明的一天，下課主動跟哲學老師道歉，承認講得不好。

二花跟大家不是一個專業，很少在一起上課，不過那認真、踏實的勁頭，倒還真隨了這個學校的校風。

一花是「游」魚分子，不喜歡集體活動，能躲就躲、能溜就溜，系裡開會溜不掉，於是拿本閒書在下面看。班裡開會牛春嶺講話接近尾聲時，她抬頭張口問：「完了嗎？要是完了，我先走一步。」

有一次評獎學金，一花是班上第一個評上獎學金的，這邊同學們剛把她評上，她連句感謝的話都沒有，便像魷魚一樣溜了。

研一上學期，一位教授老太太給大家上國際關係課。一花和小高的作業寫得好，被教授老太太看上，額外輔導兩人，要求把作業擴寫為夠發表水準的論文。下學期，一花天天泡在圖書館 查資料，學期末文章就被一家核心期刊採納了。

牛春嶺倒不擔心發表文章，他在報紙、雜誌發表過不少大大小小的文章，寫論文的技巧和經驗都有，只要選好主題，炮製一篇學術論文發表在核心期刊不成問題。倒是小龔不像他想像得那麼和順，主意大，氣性也大，經常讓他鬧心。

但日子總的來說，還是充滿希望的，兩個人還是有感情的，只要踏踏實實過下去，一切都會瓜熟蒂落、水到渠成。

有一次牛春嶺感冒發燒，小龔跟他一起去食堂吃飯。他買了兩碗餃子，這一天不知為什麼餃子特別大，小龔幫他舀了一大勺辣椒醬，在旁邊坐下。正巧一花也來了，三個人坐在一起吃飯。一花的文章在校內得了一等獎，牛春嶺真心實意對一花說：「祝賀！祝賀！」

一花經不起誇，不大好意思，打岔跟小龔說：「老牛生病，只有靠你照顧了。」

小龔說：「他才不要我照顧，他能得很。」

小龔臉僵僵地沒什麼表情，牛春嶺知道小龔還在為兩人之間的一點小事嘔氣。小龔就是這樣，有時明明幫了她，她倒不樂意了。

一花沒聽出話裡的刺，還在說笑：「再能也要聽你的。」

不知道為什麼，一花跟班上幾個女生都比較疏遠，跟高年級的同學還有些往來，有時候還和一些稚氣未脫的本科新生在一起。

研一下學期末，系裡黨小組討論小龔的入黨問題。牛春嶺是黨小組長，黨小組成員不看僧面看佛面，小龔入黨應該是十拿九穩。牛春嶺滿心要把小龔的這件事給辦得漂漂亮亮。

在圖書館碰到一花，牛春嶺想起來，除了一花，全系研究生不是黨員就是預備黨員，要嘛已經寫了入黨申請書。做為班長，牛春嶺語重心長地提醒一花：「連四花都寫了入黨申請書了，你還沒寫，你不能這麼自甘落後啊！我們系跟別的系不一樣，我們學的主要是黨政理論，你連黨員都不是，以後怎麼找工作？」

隔了一天，一花見到牛春嶺，二話不說，遞上一份入黨申請書。牛春嶺誇了一句：動作還挺快嘛。一花倒是坦白，說：「別人代寫的，我只是抄了抄。」

兩個星期後，牛春嶺通知一花去上黨課。一花一聽大驚失色：「這麼快？我以為交了申請書，要過一年半載才上黨課！」又惶惶問：「上黨課幹些什麼？是不是以後就要向你彙報思想了？入黨有什麼用啊，我怎麼沒覺得我們班的黨員比我高明多少？」

牛春嶺橫眉立目：「入黨是為了什麼用處、好處嗎？你的思想也太不端正了，你到底想不想入黨？」

「不是你催著我寫申請書的嗎？這事我還真沒想好。」一花半真半假地說，「我距離黨的要求還差得很遠，黨要我去無私奉獻、捨己為人，我真做不到，還是讓我做個實實在在的人先。」

牛春嶺十分不快：「你自己看著辦吧，等四花都入了黨，全班就你一個人不是黨員了。」

這時小崔過來插話：「四花入黨了，就純潔了我們群眾的隊伍。」

牛春嶺嚴厲地瞪了小崔一眼：「你是預備黨員，注意自己的言行！」

小崔笑笑，不說話了。

研二一開學，小龔的入黨申請被批准了。這不算新聞，牛春嶺與小龔勞燕分飛的消息，卻著實讓眾人一驚。被大家公認為天真的四花幽幽說了一句：「小龔，強著呢，老牛哪兒強得過她呀！」

按慣例，開學後全系研究生要開會，彙報暑假的活動、見聞和感受。在會上牛春嶺一時不能自持，說起暑假帶小龔一起去看黃河，到了黃河上游的蘭州，眼看沒多遠就要到他家，小龔卻打死也不肯再往前走，堅決不去他家。牛春嶺萬萬沒料到搞不定小龔，班上幾朵花好像個個不是省油的燈，但小龔是被他火眼金睛認定非我莫屬的傳統型姑娘，想不到會誤判局勢，導致大意失荊州。（三）