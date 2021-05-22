萬鑫鑫的陶藝課（二三）

說完，就從後門進去，爬到前方的駕駛位置，把車緩緩倒出來。說是給他兩個小時，車子上路沒問題。想要補漆的話，改天再做。

南方雪說了聲「那就麻煩了」，便轉身去看陶燒得如何了。「海鮮」也打開了引擎蓋，忙碌起來。鑫鑫左看看、右看看，覺得也幫不上忙，訕訕地說：「不烤漆也好。車子有點滄桑感也不錯。」看「海鮮」只顧低頭接線，便說：「那就拜託您了。不然，等下，和我們一起喝雞酒？」

「好。」「海鮮」頭也不回的答應了。

鑫鑫從吉普車上取下從農夫市場買回的雜物和食材，經過南方雪身邊時，南方雪笑道：「倒挺好客的嘛！」一邊卻把臉紅得和剛從爐子裡拉出來的陶鍋一樣。

「咦油！老師害羞了！因為『海鮮』？」鑫鑫小聲說。

「誰害羞啊！過來感受一下這裡的爐火多少度。喲！做的陶鍋還不錯嘛！」

「現在就可以用了？」

「當然不行，還有很多工序的。妳先用廚房裡有的，」又關照說：「一應的調味料都在爐頭上方的櫃子裡。蔥薑類的，外頭院子裡有新鮮的，自己去找一找。」

鑫鑫放下採購回來的雞肉和雜物，先去外頭，摘了新鮮的生薑、青蔥、迷迭香，還有月桂葉，並用迷迭香把全部香料綁成一束。又從櫃子裡翻出了香菇、紅棗、蓮子，竟然還找到了兩杯糯米。

南方雪把散在地上的磚頭掃到角落，又在破洞牆的內側，臨時掛了一道布簾子。那道布簾和圍裙是同樣的布料，但這個大塊的顯然沒有上漿。鑫鑫突然想到，那樣上過漿、有搭扣可調寬緊的圍裙，是為像「海鮮」這樣的學員準備的吧！（二三）