變成棍子的男人（五）

十年前他大學畢業，東闖西蕩，摸不清目標，後來重回校園專攻表演，終於適才適志，在小型藝術劇場 界挑梁，演出不少挑戰性的角色，漸有名氣。然而小劇場謀生不易，大型商業劇院又非所愛，一時心高氣傲，決心找尋新的舞台、新的表演方法。這一找就去了日本 ，從頭學一種東方的演出體系。那真是一種驚艷啊！他說，選入蜷川導演 的莎士比亞演出時，天天都有啟發，感覺終於找到了一直在追尋的答案。

聽到這裡，素惜對勃魯斯有了全新的認識，不禁欽佩他的勇氣和毅力。跨文化、跨洲際去尋找一個答案──自己不也一樣嗎？只是還沒有他那種腦洞大開的經歷，而且時時自疑著，走在人生的崖邊。

「其實，幾年前我在日本娶妻，再也無法自由自在拜師學藝，我對妻家保證，一定找個穩定的工作，安家落戶，這樣只好回國了。現下我的心態和過往很不同，耐心謙卑許多。我對自己說，總不能老是重新開始吧。」他笑笑，有點無可奈何，卻也有幾分厚實。

這個日本妻啊，素惜動情地想，是他人生圓規的尖腳，既做他的槓桿，又當他的輪軸，給他動力前進，也成了他精神的後盾。因為她，這個孤帆野遊的男人安定下來了。舞台孤燈下，勃魯斯垂著頭，眼眶是兩丸黑洞，睫毛如金鉑柔絲搧動，令人疼惜。素惜第一次感受到他軟弱溫存的一面，在這謙卑裡，她跟他的波長一致。

「勃魯斯，我覺得你剛說的話很貼近拳手的內心。如果你能抓住這一刻的心態，用在表演上，或許能體現這個角色的感情核心？」素惜真摯地說。（五）