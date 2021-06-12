餐後，把酒喝完。結帳後，她謝謝李溟的招待，並遞給他一張紙條，留下名字和電話。

兩人走回飯店，剛好接駁車已在那兒。搭上車，一路前往車站。他送她搭上二樓月台電梯，看她上去，再離開。

回飯店的接駁車還要等半小時。他在車站前後方走走看看，居酒屋昏黃的燈光中，傳出話語笑聲。他走進一家便利商店，出來後又走進一家書店 。算了一下時間，看到接駁車來了。上車，只有兩三個乘客，小巴士慢慢地回飯店。

他去看了一下地下樓的大浴場後，回到房間。

在溫泉風呂放了溫泉水，等候的時間，打開電視，看了一下新聞。

一架美軍戰機掉落配件，砸毀了基地附近的民房，一些人指責不測的風險，批評聲此起彼落。

沖洗了身體，泡在溫泉裡。一面放鬆自己，一面回想一天的經歷。

這算是邂逅嗎？

他想到正在沖繩美術館 展覽的台灣 畫家作品和沖繩畫家作品形成的「徬徨之海，邂逅之海」主題。徬徨的意義和邂逅的意義交織歷史和地理意味。海連接沖繩和台灣，也連接日本，在東亞右側形成一條軸線。亞洲大陸在左方，更遠的是右方的美洲大陸。

徬徨與邂逅既在國與國，也在人與人之間。

如果沒有送走她，會怎樣？

兩個在異國旅行的男女，會有什麼情愫發生？

年輕女性的肉體是易燃物，已有涉事經驗的男人是火苗，點燃後會燃燒成火焰。他害怕不可收拾。

結識多年的女友分手了，在家人安排下也見了相親的對象。單身的他，是可以發展新戀情。但他畢竟沒有。（八）