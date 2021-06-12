顏寧儀／圖

牛春嶺說：這是我自己花錢買的。

不管自己買的，還是班裡買的，為何厚此薄彼，只給四花一人？二花面色不悅，上樓去告訴其他兩朵花，星期六全班集體活動，不過沒有稿紙可領。

四花是女生中唯一已婚的，本來讓牛春嶺沒什麼想頭。但他是男人啊，對著嗲聲嗲氣的女生，一本稿紙有什麼捨不得的？二花雖然名花無主，但在牛春嶺文科才子的眼中，理科出身的二花言語、表情、身板、舉止都缺少了點風情，所以就變小氣了。

相片洗出來，牛春嶺打電話叫女生們來宿舍取，順便又請她們看看自己以前拍的照片。牛春嶺愛好攝影 是有理由的，女生們沒有不喜歡照相的，相機在手，她們自會蝴蝶一樣聚攏過來。牛春嶺向她們展示自己以前拍的祖國大好風光，在一片讚歎聲中，邀請她們以後一起旅遊。話題一打開，再跟她們談談文學、詩歌、理想、人生，幾個回合下來，牛春嶺和女生們的交情就顯得不一樣了。

牛春嶺並不知道，男生們私下給他總結了招待女生的「牛氏三斧子」：拍照片、邀旅遊、談文學。

事實上，他的三斧子並不那麼靈光，他在大學當了幾年老師，也沒砍下一個、半個老婆來就是證明。雖然他時不時炫耀在北京 讀書時、在大學教書時，有什麼什麼樣小護士、什麼什麼樣女老師追求過他，但終歸他現在還是孤草一根，總有些理不直氣不壯。他自己的言外之意則透露出，是他的心太高，看不上，一般人都看不上。

第一學期有四門課，在系裡的小教室上。高一屆的師兄、師姊們已經告誡新生，專業課沒什麼難度，要想拿到碩士學位，有三件事必須搞定：英語過關、發表文章、論文答辯。

研究生英語是全校統考，最終大家都會考過，但看你是什麼時候考過。入校沒多久，有一場全校研究生英語摸底考試，通過的免修英文，沒通過的要上英語課，期末考過了就過關了，沒考過的第二、第三學期一直修下去，直至考過。發表文章是要在國家核心期刊上發表一篇學術文章，畢業論文則是要寫出兩萬字的專業論文，並通過系裡評委團的答辯。

牛春嶺將第一件事順利拿下，他通過了學校的英語摸底考試，第一學期只上上專業課，過得優哉游哉。入校的新鮮勁一過，大家的生活安定下來，男生、女生也只在上課時才見面。課間，一花看見牛春嶺穿了一件棕色西裝，配了一條鬆緊褲腳的灰色運動褲，腳上是一雙白色旅遊鞋，連譏帶笑：「你瞧你這是什麼時尚風格啊！」

正戳在牛春嶺的痛處。他讀研的目標不僅是要拿一個學位，最重要的是要找一個可以結婚、能夠照料他生活的女朋友。班裡這四個女生，不，這三個未婚女生，好像都沒什麼戲。

一天晚上，牛春嶺和幾個男生在校園散步，逛到圖書館後面的小花園，忽然看見一花和一個高大的小夥子走過來。一花穿著寬鬆的T恤衫和緊身短裙，腳踩拖鞋，那小夥子推著一輛日本產大摩托，一看就不是校內的。一花看見男生們，笑呵呵地向雙方介紹：這是我的高中同學，這些是我現在的同班同學。又吩咐高中同學：還不把橘子拿出來分給大家吃。顯見著兩人關係不一般。

黑暗中，沒人察覺牛春嶺臉色頓時黯然。牛春嶺沒接那高中同學遞過來的橘子，反把自己剛買的蘋果留下給大家吃，找個理由告辭了。

牛春嶺決定放棄班裡這一片陣地，迅速改變進攻方向，居然戰況甚佳。學期初，他如果不在宿舍，要嘛在系裡老師辦公室，要嘛在教室張羅班務。到了學期末，如果他不在宿舍，男生們都知道他去約會了。

後來再也沒見一花的高中同學出現。不過是一場誤會，但牛春嶺現在已有了女朋友，誤會不誤會的就無所謂了。

女朋友是同系高一屆的女生小龔，論起來是師姊，年齡比牛春嶺還小三、四歲。牛春嶺的優點是，只要是自己的就是好的，就喜歡，這小龔怎麼看怎麼順眼，敦厚、賢良，就是他要找的人。

從此，牛春嶺發表的文章都掛著一個第二作者：小龔。

研一下學期只有兩門課，同學們見面的時間更少了。四花漸漸顯出真面目，二十六、七歲的大姑娘，懵懂無知，好像到研究生院來接受啟蒙教育 。初中的英文單詞也有很多不認識的，全班只她一人仍在修英語課。人人納悶她是怎麼考進來的。據說她是少數民族，加了分，但有人說她實際是少數民族區的漢族。不管怎樣加分，不過加五分、十分，而四花與大家的距離遠遠不止五分、十分。

四花雖然幼稚，但脾氣慢、性子柔，在男生中算有些人緣。不過，她一去男生宿舍就坐下不走，也挺讓人吃不消。男生們要去吃飯、學習、洗澡都出不了門，你推我、我推你不好開口跟她明說。

三花則是另一個極端，隨時隨地端著架勢，好像她胸懷多麼高尚、多麼聖潔的偉大理想和情操。（二）