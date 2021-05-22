萬鑫鑫的陶藝課（二二）

一位男子背對著她們，倚在車門上抽雪茄。身上一件白襯衫袖口不上不下剛好捲在臂彎處，西裝背心是古代銅器色的，夾在食指和中指之間的雪茄也是同色度的古銅色。

鑫鑫的眼光非常的順便停在了夾雪茄的手指上，她發現應該是這雙手的手指特別的纖長，食指也不過比中指微微往後錯開半指寬，就把一根又寬又長的雪茄夾得牢牢的。她用手肘背推了一下南方雪。「那個是妳找來修車的seafood？瞧他的手，像個彈鋼琴的！」

「我不知道他會不會彈鋼琴。但是我知道他是材料工程師，某家牌子手機 的鋼琴鏡面烤漆確實就是他帶的團隊在做的事。」

「哇，鋼琴的鏡面烤漆技術，看來我的小白車這下要有頭有臉了。從來沒想到工程師還可以做這等美麗的事情！」鑫鑫用肩膀推了推雪：「我若是老師，就去追他。」

「不要胡說。他是妳電影 學院的老師，就是找我去代課的那位，介紹過來的學生。妳老師總擔心我在這鄉下地方，種菜燒陶的養不活自己，沒事就讓我去代個課，找幾個學生跟我來學陶藝。布蘭姆是早幾期的學生，後來還跟我學過一段時間的中文。所以，不要亂說，他聽得懂一些中文的。」

「那我們不要叫他的布蘭姆啊，就叫他seafood。不然再轉個彎，叫他海鮮，他就不知道我們在說誰了。」

南方雪只管催促萬鑫鑫快點下車。兩個人和「海鮮」會合到一起，一路寒暄著，走到卡在牆壁間的小白車後面。「海鮮」前前後後地看了一下，說是還好，並沒有撞到屋子的樑柱，這面牆壁並不承受建物的重量。（二二）