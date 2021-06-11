變成棍子的男人（四）

淳子按照歌舞伎劇場 的形制，設計了一條「花道」──從舞台左側延伸出一條長板走道，深入觀眾席，有點像模特兒的伸展台，適合演員出台時展現威風奪目的亮相。勃魯斯將從「花道」上場，在觀眾席之間表演這場戲。「花道」邊再裝一只腳燈，將他的影子投向後牆上，放大兩倍高。當他揮拳格鬥時，影子亦步亦趨，彷彿拳擊手與自己的影子正不斷地較量、拚搏著。

勃魯斯私下找了拳師，培訓他揮拳和腰腿的動作。但不知怎的，他扮演的拳擊手始終不到位。拳手是個認真拚命的人，但敵不過歲月催老、體力衰退，面對敗拳連連，不免流露悲情。素惜覺得勃魯斯並非外型不夠精壯，或拳術欠佳，而是拿捏不準小人物的絕望與尊嚴感；他的本性太倨傲強勢了。

勃魯斯白天打工，晚間排完戲已筋疲力盡，眼窩發紫，但仍不滿意，對素惜抱怨無法觸及拳擊手的感情核心，讓他「活起來」。素惜等眾人離去，對他坦白說出自己的看法。勃魯斯立即駁斥，說他大學主修心理學，怎會不懂人物的心理層次，又說他從小練摔角，最熟悉角力時天人交戰的內心衝擊。

一番自辯把素惜弄毛了，衝口而出：「你幹麼那麼自我防衛？」看他頹喪不語，她追加軟話：「我是導演 ，當然希望能做你的第三隻眼，幫你一起找盲點啊！」

過了半晌，他嘆口氣，平靜說道，其實他很能體會拳擊手那種日薄西山的心境。做為演員，他也無時不焦慮自己在走下坡，就像拳手最怕的，過了人生奮鬥的保鮮期。（四）