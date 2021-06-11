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邂逅的海（七）

李紀

一輪太陽正在遠方盡頭，以自然不變的速度移動下沉。

夕陽很美。

兩個在異國邂逅的男女，偶然相遇，同在一家溫泉飯店陽台，看著逐漸落下的夕陽，海面被染成金黃色，像絲綢鋪陳在地球上。

寫詩的年輕女性，一定很單純，毫無戒懼之心。

李溟這麼想，也覺得自己貿然答應她的同來，太大意了。他看了旁邊的她，而她正專心一意地看著遠方。

似乎感覺到他看著她，她越過頭來，笑了。

紅紅的太陽，只有在逐漸沉落水平線或地平線的時際，才有的懸日形影。

一陣轟隆轟隆的爆炸聲，前方機場跑道急速衝刺的一架戰鬥機機尾，噴出紅紅的火焰，飛上逐漸暗下來的天空。

李溟向她說：

「一起去小希臘商店街走走，我請妳吃晚餐。」

兩人走出房間，下樓，走出飯店，跨過車道，走向燈光亮起的商店街。

在一家義大利小餐館，兩人坐下來。

「吃披薩可以嗎？」

「好啊！」

叫了一份經典瑪格麗特披薩、一份白酒蛤蜊麵、一份鴨胸肉拼盤，兩人分食，各有一份洋蔥濃湯。

先來了香酥的麵包，沾上橄欖油醋吃。

「可以喝點紅酒嗎？」

她點了點頭。

李溟在酒單上點了一瓶托斯卡尼的紅酒。

「很高興遇見妳。」

「我也是。」

侍者來試酒後，在兩人的酒杯斟了各約三分的酒。

兩人舉杯致意。

初識的兩人，一面用餐、一面談話，熱絡起來。

望向海的前方，亮起的燈光點綴夜暗的風景。海在風景裡消失，看不見了。其實，還看得見，海成為浮動的光澤。

李溟告訴她，會送她到赤嶺站搭高架電車回飯店。（七）

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