邂逅的海（七）
一輪太陽正在遠方盡頭，以自然不變的速度移動下沉。
夕陽很美。
兩個在異國邂逅的男女，偶然相遇，同在一家溫泉飯店陽台，看著逐漸落下的夕陽，海面被染成金黃色，像絲綢鋪陳在地球上。
寫詩的年輕女性，一定很單純，毫無戒懼之心。
李溟這麼想，也覺得自己貿然答應她的同來，太大意了。他看了旁邊的她，而她正專心一意地看著遠方。
似乎感覺到他看著她，她越過頭來，笑了。
紅紅的太陽，只有在逐漸沉落水平線或地平線的時際，才有的懸日形影。
一陣轟隆轟隆的爆炸聲，前方機場跑道急速衝刺的一架戰鬥機機尾，噴出紅紅的火焰，飛上逐漸暗下來的天空。
李溟向她說：
「一起去小希臘商店街走走，我請妳吃晚餐。」
兩人走出房間，下樓，走出飯店，跨過車道，走向燈光亮起的商店街。
在一家義大利小餐館，兩人坐下來。
「吃披薩可以嗎？」
「好啊！」
叫了一份經典瑪格麗特披薩、一份白酒蛤蜊麵、一份鴨胸肉拼盤，兩人分食，各有一份洋蔥濃湯。
先來了香酥的麵包，沾上橄欖油醋吃。
「可以喝點紅酒嗎？」
她點了點頭。
李溟在酒單上點了一瓶托斯卡尼的紅酒。
「很高興遇見妳。」
「我也是。」
侍者來試酒後，在兩人的酒杯斟了各約三分的酒。
兩人舉杯致意。
初識的兩人，一面用餐、一面談話，熱絡起來。
望向海的前方，亮起的燈光點綴夜暗的風景。海在風景裡消失，看不見了。其實，還看得見，海成為浮動的光澤。
李溟告訴她，會送她到赤嶺站搭高架電車回飯店。（七）
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