顏寧儀／圖

卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。

──北島

他是家中唯一的男娃，上面有兩個姊姊，小時候因家裡怕養不活，特意給他起了個沾些女娃氣的名字叫牛春嶺。他倒是沒那麼嬌貴，不但從小沒病沒災，而且頗有天資，肯讀書，十來歲時就被村裡人稱為「秀才一枝花」。

他也胸懷大志，下決心要飛出這封閉落後的窮山村。他的目標是北京 大學，結果只考上北京一所普通高校，讀了四年後，分配到邊遠的少數民族自治區，在一所大學裡當了老師。

在大學幹了幾年，發現當大學老師的日子不過爾爾，跟他在家鄉的生活一樣單調無聊，只是把田間地頭的背景換成教室和宿舍。其實，讓他失望的是他到城市這些年，沒找到兩情相悅的另一半，他的生活始終處於一種湊合、不安穩的狀態。

他決定考研。當老師的好處是有很多空閒時間，上完課他就集中精力複習備考。這次目標還是鎖定北大，仍沒考上。但他的成績還不錯，託人輾轉幫忙，被一所外省的高校錄取了。

班上十四個同學，四個女生、十個男生，好幾個人跟他一樣都當過老師，不過是鄉村中學的老師。在大學期間，為了評職稱，他發表了一些文章。比起同時入學的同學，他顯出了學業上的優勢，被系主任招在門下，並當上了班長。

開學一周，班裡同學相約一起去吃飯。女生們應邀先到男生宿舍來小坐，再一起去食堂。四個女生按年齡大小被男生戲稱為一花、二花、三花、四花，女生們也默認了。

四朵花性格各異：四花嬌滴滴、軟綿綿，看起來既單純又嫵媚。三花的考研成績全班最低，據說是正式錄取結束之後被額外錄取的。不知怎麼，一入學她卻處處顯出高人一等的姿態。二花的專業屬於交叉科學，更多地偏向理科，人也像典型的理科女生一樣嚴謹刻板。一花則矜持含蓄、深藏不露，其底色有待考察。

四朵花東張西望地參觀了三間男生宿舍，嘖嘖稱讚男生宿舍條件好。男生宿舍才建一兩年，窗戶都是新式的鋁合金推拉窗。女生宿舍樓雖然不算太舊，至少也有二十年歷史了。

牛春嶺率領男生們對女生熱情接待。男生中一位老大哥沖了即溶咖啡 ，四花喝了一杯，覺得好喝，又要了一杯。因為空腹，第二杯喝下去突然感覺不好，說是頭暈眼花、心跳加速。眾人趕緊把她扶到床上躺下，蓋上被子。

理科生二花到隔壁宿舍嚷道：「快去看看吧，四花躺在老胡被窩裡啦！」

事雖如此，話聽起來怎麼這麼彆扭？這邊宿舍幾個人忍住笑，過去看情況。只有一花置若罔聞，站在牛春嶺書桌前翻看書架上的書，牛春嶺便也沒有過去。一花穿了一件碎花吊帶裙，一條半透明的長絲巾橫搭著遮住裸露的肩頭，牛春嶺忽然不自在起來。

吃飯也不是正兒八經地點菜吃飯，都是剛入校的窮學生，也沒有太多交情，不過是大家各自買了飯菜，聚在一起吃罷了。不過趕上四十年校慶，系裡發了餐券，每個人都買了大餐。

吃飯時，三花屢在言談中流露出不耐之色，話裡話外對班裡這也不滿意、那也瞧不上，尤其對男生動作拖拉有意見，吃個飯也要磨蹭半天。

三花說：你們再不吃完，我可先走了。

小崔開玩笑：怎麼，是不是「月上柳梢頭，人約黃昏後」啊？

豈料三花正色道：你們這樣的人，要放在以前，我是不會結交的。

牛春嶺本來也愛開玩笑，不想女生中竟有這麼一個自視甚高的人物，動輒上綱上線，又愛頤指氣使，比班長還班長。牛春嶺無可奈何地笑稱三花為「司令」。

三花「司令」還真有政治抱負。除了班長是系裡任命的，其他班幹部和研究生分會幹部要同學自己選舉，三花當然有想法。投票 選幹部那天，三花積極地提前來到教室，和牛春嶺等幾個男生一起掃地、擦桌子，忙乎半天。不過選幹時並無人提她的名，倒是因為她是黨員，自動成為黨小組成員。

散會後，三花忿忿地對二花說：「以後集體的事，我再也不管了！」

然而，沒多久牛春嶺在學校一個社團看見三花填的報名表，職務一欄赫然寫著「系研究生分會副主席」，不知是幾時、何人任命她的。幹部的工作一般是為班裡跑跑腿、幹幹雜事，不知三花一個女生，怎麼會有這麼大的官癮？

牛春嶺手裡掌管著全班的班費。開學一個月，正值金秋季節，他買了幾筒膠捲，準備組織全班同學遊覽校園，給大家照照相。學校太大，有東、南、西、北四個校區，他們在東區，平時難得去別的校區。

牛春嶺到女生樓去通知女生們，在樓下碰上四花打開水回來。四花水汪汪的眼睛滴溜溜一轉，看見牛春嶺手中之物，嬌聲問是什麼好東西。牛春嶺手裡拿著剛在文具店買的方格稿紙，於是順手送給四花一本。

四花上樓告訴了其他女生，二花便下來領稿紙。（一）