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萬鑫鑫的陶藝課（二一）

藍曉鹿

兩個氣喘吁吁的女人，站在樹下，看著站在枝頭的火雞。

「先讓我喘一口氣。妳，倒是怎麼認定就是牠的？」

「牠脊背上的珍珠啊！」

「我們附近是有一戶養火雞的，他們家的品種就是這個樣子。每一隻後背上都有珍珠的。走吧，我們要趕去農夫市場哩。」

「放過牠？啊？我做陶鍋就是為了燉牠來吃的！」

「原來妳要做陶鍋，就是為了燉那隻雞？怪不得一下就『腰折』了，一下又『頸折』的，妳做的時候，心中是有多少怨氣啊！」

看著站在樹梢頂端，分開的爪子牢牢巴著乾裂枝條，緊張得每一根雞毛都立正站好的火雞，鑫鑫臉上緊繃的肌肉突然鬆開了：「好啦。看牠嚇得發抖，我就原諒了牠。」

「農夫市場上有個越南裔的，會帶自己養的土雞過來。我們去買那一隻燉來吃。妳以後就別再想著活捉人家的火雞了。就算是牠，也不能夠的。」

「好啦。我饒了牠。」兩個人往吉普走過去的時候，鑫鑫轉臉說：「咦！我想起來了！我小白車的後車廂裡還有整箱小米酒哩，是個剛從台灣來的姊姊送的。我們可以用小米酒燉土雞。」

「我就不信了，妳都把我的牆撞出那麼大一個洞，那一箱小米酒還能好好的？」

「保證好好的呢。我剛剛說的那位台灣姊妹是研究原住民巫術的。她早兩天才來洛杉磯駐村，約了我去吃飯，順便拿了一箱酒給我。當時就怕酒兒有個閃失，把原本車主留在車廂內的羽絨服包在米酒外頭，另外又套了一個備用輪胎。」

「用備用輪胎和羽絨服護著酒，我這輩子還真是頭一回聽說。」

南方雪把車停在陶藝坊外頭的時候，鑫鑫看到那裡已經停好了一輛銀色的捷豹。（二一）

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