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分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

邂逅的海（六）

李紀

從他的位子，可以看到美術館後院庭園。一些戶外雕塑在陽光下，閃閃發亮。

剛從大學畢業、進研究所，看起來很年輕。

離開學校，就業，進入社會已近十年的他，大概大她十歲吧！

她有些像他分手、出國的女友。

「談談妳的詩吧！」

經不起他的催促，她談了詩。談的是日本女詩人茨木則子，她用日文讀她的詩的片段，並用中文解釋給他聽。

當我正最美麗的時候

一個城鎮接著一個城鎮崩塌下來

有時偶爾在一個地方

我還可以望見一點點湛藍的天空

是八節三十二行詩的第一節，前面七節，都以「當我正最美麗的時候」開頭。

詩寫的是二戰時，年輕的女詩人的自我拯救。

最後一節，女詩人的行句，更為動人。

所以我決心活長長的人生

像魯奧老人

他在晚年畫了他最美麗的作品

假使我做得到

魯奧是一位著名的法國畫家，一生創作不懈，是野獸派、表現主義重要人物。

她讀詩、談詩的時候，有一種迷人的表情。這樣的詩意情境，讓他對詩重新有期待。他望著她。

似乎有些不好意思，她微笑著。

「妳住在哪家飯店？」

「是在國際通的日航。」

「你呢？」

「豐見市的瀨長島。」

「那家飯店有溫泉風呂，在沖繩很少見喔！」

她說可不可以去看看飯店的樣子。

「好啊！」

已經是午後四點多。兩人匆匆起身，趕往歌町站，搭乘高架電車，在赤嶺站下車。轉搭接駁車到飯店，已過了五點。

上樓，進到房間。他們打開落地窗，準備在陽台坐著看夕陽西下的風景。

她在風呂間看裡面的設施，也覺得陶甕式設計很有特色。

一起坐在陽台的休閒涼椅。眼前的海景、機場、近處小希臘商店街白色屋貌，延伸出去是藍色的海，更右側的前方是灰色的機棚。（六）

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