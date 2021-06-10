邂逅的海（六）
從他的位子，可以看到美術館後院庭園。一些戶外雕塑在陽光下，閃閃發亮。
剛從大學畢業、進研究所，看起來很年輕。
離開學校，就業，進入社會已近十年的他，大概大她十歲吧！
她有些像他分手、出國的女友。
「談談妳的詩吧！」
經不起他的催促，她談了詩。談的是日本女詩人茨木則子，她用日文讀她的詩的片段，並用中文解釋給他聽。
當我正最美麗的時候
一個城鎮接著一個城鎮崩塌下來
有時偶爾在一個地方
我還可以望見一點點湛藍的天空
是八節三十二行詩的第一節，前面七節，都以「當我正最美麗的時候」開頭。
詩寫的是二戰時，年輕的女詩人的自我拯救。
最後一節，女詩人的行句，更為動人。
所以我決心活長長的人生
像魯奧老人
他在晚年畫了他最美麗的作品
假使我做得到
魯奧是一位著名的法國畫家，一生創作不懈，是野獸派、表現主義重要人物。
她讀詩、談詩的時候，有一種迷人的表情。這樣的詩意情境，讓他對詩重新有期待。他望著她。
似乎有些不好意思，她微笑著。
「妳住在哪家飯店？」
「是在國際通的日航。」
「你呢？」
「豐見市的瀨長島。」
「那家飯店有溫泉風呂，在沖繩很少見喔！」
她說可不可以去看看飯店的樣子。
「好啊！」
已經是午後四點多。兩人匆匆起身，趕往歌町站，搭乘高架電車，在赤嶺站下車。轉搭接駁車到飯店，已過了五點。
上樓，進到房間。他們打開落地窗，準備在陽台坐著看夕陽西下的風景。
她在風呂間看裡面的設施，也覺得陶甕式設計很有特色。
一起坐在陽台的休閒涼椅。眼前的海景、機場、近處小希臘商店街白色屋貌，延伸出去是藍色的海，更右側的前方是灰色的機棚。（六）
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