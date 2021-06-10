變成棍子的男人（三）

趙梅英／圖

素惜趕緊叫停。勃魯斯兩手一攤，振振有詞說道：「請容我解釋。我覺得皮箱代表傳統男權，它發出神祕而意義不明的符咒，整天警嚇妻子，提醒她夫家沿襲的威權──瑪麗，我這樣做夠騷擾吧？」瑪麗低頭不語，「因為我想表現夫權在女性身上起的作用，這些動作讓觀眾一眼看懂兩性關係！」

素惜暗地叫好，這個詮釋深刻，動作大膽，直擊劇本核心。但她看到瑪麗憎惡受傷的眼神，可知她被侵犯了──藉著藝術之名，只好警告勃魯斯動作不要太親暱，點到為止即可。勃魯斯同意了，但整晚瑪麗都極不自在。

排練完，素惜私下再三叮嚀勃魯斯要尊重瑪麗。他陰著臉，不等她說完，落下一句：「我知道你是贊成我的。」

隔日排演，勃魯斯全身赤條條地出現，只在胯部圍著一條日本 相撲選手穿的白色丁字褲。素惜駭異，舞台監督薇楚德──一位天主教的單身女博士生──立即把頭別開。瑪麗隨時會到場，素惜怕她抓狂罷演，立刻質問勃魯斯在搞什麼鬼。

勃魯斯自信地說：「我昨晚苦思，〈皮箱〉這場戲不是表現人的出生嗎？人赤裸裸地來，沒有絲毫掩飾和裝扮。我這造型就是生命的本相！」他大力揮臂跳躍做體操禦寒，青白色並不緊實的肌膚抖動不已，捲捲黃毛散布胸前。

「看，這件『六尺褌』可是在日本訂做的，打賭全市找不到第二件！」

素惜不敢細看那條丁字褲和它包裹的欲蓋彌彰的肉體。

沒想到瑪麗看到勃魯斯的裝束，竟嘖嘖稱賞，繞他一圈仔細欣賞，簡直明心見性。她說，這裸裎相見的造型讓她明白皮箱的象徵意義了。皮箱是丈夫試探妻子的部屬，對妻子既是禁忌，也是誘惑，像蛇之於夏娃、盒子之於潘朵拉。妻子假裝沒興趣，其實內心很想越界，擅自開箱偷看。

「她破戒之時，不就是女性自主意識的新生嗎？」瑪麗為自己的體悟驕傲得雙頰發光，「人的出生，就是離開母體的舒適圈，進入危機四伏的世界。成長，就是不斷地冒險、越界、顛覆！」她將紅色蔻丹的指尖滑過勃魯斯的胸口，挑釁地說：來吧，寶貝！

排練時，瑪麗撫摸著「皮箱」，與勃魯斯的互動充滿了肉的慾念和靈的掙扎，十分煽惑，兩性較勁，呼之欲出。素惜看得傻眼，十分佩服演員即興幻化的功夫，但仍苦口婆心叮囑兩人，互動要節制含蓄，不能淪於色情，違反校園演出的規矩。

排練結束後，勃魯斯不忘來邀功：「看吧，素惜，我的構想太酷了！瑪麗夠靈光，被我啟發。」又湊近來低聲說：「我知道你不敢看我的裸體。東方女人特別保守。」素惜沒作聲，臉頰微燙。他更加得瑟，乾脆道出自家妻子是日本人，兩人很多觀念不相容，常爭執。

素惜回家後，立刻打電話跟淳子八卦 勃魯斯的婚姻關係。沒想到淳子「哼」一聲，說她早知道了。原來，勃魯斯排完戲常約她去小酌，話題總圍繞著妻子無法跨越文化的隔閡。

淳子說，他的妻來自日本能劇世家，十分傳統，不太理解西方演員的立場。尤其是歐美體驗派的演員，必須比一般人有更寬鬆的道德意識，隨時嘗試越界，經驗常人之不敢，才能在台上呼吸、生活，而不是假扮、表演。但日本妻無法接受。淳子總結道：「我同情勃魯斯，但不能原諒他把這個女人從日本娶來，卻沒有事先準備她適應的問題。」素惜默默聽著，很驚訝淳子跟勃魯斯如此親近。

凌晨時分，素惜夢見勃魯斯像蛇一般吐信遊走，從虛掩的窗口滑進淳子的暗夜寢室。

第二幕

第二幕〈時間的懸崖〉是勃魯斯的獨角戲，全場三十分鐘以獨白方式，呈現一個拳擊手的內心變化和比賽經過。獨白戲特難討好；演得不精彩便又臭又長。素惜和淳子商量如何以舞台調度增加戲劇趣味。（三）