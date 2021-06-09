萬鑫鑫的陶藝課（二○）

南方雪聽了，對著後視鏡瞧了瞧。「有好吃的，什麼小姐、秋香的都出現了。」

鑫鑫說：「好玩的是，小姐和秋香今天沒坐轎子，坐在敞篷的軍綠色吉普裡。」

南方雪聽了嘴角上彎，才彎到一半高，就聽見鑫鑫大叫著：「停車！停車！靴特！停──車！」

南方雪不知道發生了什麼事，但看鑫鑫一臉焦急，也只好盡快踩下煞車。「怎麼啦？」

鑫鑫顯然沒空回答任何問題。一把推開右側車門，就跳了下去。「這個小火雞崽子！瞧瞧我今天怎麼收拾你！我今天不逮到你，把你燉了，我以後就改名叫鑫鑫萬。」

南方雪朝右邊望出去，看到一隻火雞，被緊跟在後方追趕喊叫的女人嚇到了，瘋狂地撲動著翅膀，兩隻纖細的腳也死命地交替著。西下的陽光在人和雞的後方，讓火雞怎麼跑總也落在拉長的女人身影之下，奔跑中散開來的頭髮，像一團跳躍的黑色火苗。

如果火雞也有思想，一定會後悔其祖先被包養得養尊處優後，放棄了飛翔本事的進化決定吧！眼看著牠快要跑斷氣了，突然出現了一根斜長的樹枝，火雞搖搖擺擺顫顫巍巍地走了上去。鑫鑫原本似乎也要跟著走上去，但大約是怕樹枝支撐不了她的重量，就站到斜長樹枝較高的那一端下方，抬頭看著頭頂上的火雞。

南方雪也趕了過來，大口喘著氣：「妳在做什麼呀？真是養在深閨無人識，出門立即鬧翻天。」

「不是我鬧牠的，是牠鬧我的，這個小雞崽子差點搞死我。」

「牠哪裡得罪了又麻又辣的野秋香啦？」

「就是牠昨天晚上擋在我車子前頭。我就是為了閃牠，才把老師家的牆撞出一個大窟窿來的！」（二○）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（一九）