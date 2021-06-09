有一次，他帶回一種奇怪的青團子，用一種叫鼠麴草的植物汁液和著麵粉做的，說是他小時候經常吃的，叫她也嘗嘗。

她只感到舌尖微苦，一種陌生的味道，在口腔裡瀰漫。

此刻，她站在這片田野裡，站在長滿酸模、刺兒菜、艾草等植物中間，站在那間孤零零的石頭房子前，情感的波濤逐漸退去。過不了多久，這個幾近廢墟的房子就會被田野侵吞、倒塌，消失只是時間問題。沒有人知道裡面住過的人。房子並不能讓人被記住。

當年，她的母親到處造房子，從山腳下，造到小溪邊，最後乾脆造到公交站台邊上。後來，它們拆遷了、賣掉了、被抵押了、倒塌了。最後，母親蜷縮在異鄉一間不足十平方米的平房裡，把所有記憶都弄丟了，自然那些房子也被忘得一乾二淨。

那天下午，魏敏奇錯過班車，只好在縣城找旅店住下。葬儀結束後，親戚們便散掉了，再沒有人聯繫她。華燈初上，她像個失魂落魄的異鄉客，晃蕩在故鄉的大街上。

某一刻，她的內心被一種隨時可能遇見故人的惶恐占據了。她甚至在心裡默想著如何應對他們。編造一個留下的理由對她來說似乎很難。但她的擔憂很快消散了，就算在同一條街道上行走，誰也不會多看別人一眼。這裡和外面世界的差距正在縮小，熱鬧程度卻日益趨近。沿街大路上全是餐飲店、手機 店以及各大品牌的專賣店，招牌和店內裝飾與別處並無二致。到處都是行色匆匆的路人，熟悉的本地方言中，混雜著外鄉人的口音，真沒想到偏僻的家鄉也來了那麼多討生活的人。

她拐至一條小路上，那裡更靠近樹木、住家以及幽暗的弄堂。（一四）

➤➤➤還鄉（一三）