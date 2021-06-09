變成棍子的男人（二）

序幕2

系上的實驗劇展向來在校園一角的莫里斯劇院演出，是一個尖頂小教堂改裝的。磚造的外牆呈蛋白色，久經風霜很顯髒，內部四壁漆成烏黑，完全感受不到宗教氛圍。舞台區不大，就是一個空場，連布幕都沒有，左側有一道窄梯下地下室，通往演員化妝間、道具間、鍋爐房等，很有恐怖片的逼仄感。觀眾席由木板釘成階梯式，像看球台，座位不過百來個。素惜喜歡這個場地，灰撲撲的無華本色，毫不虛張聲勢。它的空寂虛無，讓人想用演員、燈光、布景去填滿，好好說一個動人的故事。淳子也滿意，說這兒有好多隱蔽的旮旯兒可以躲去抽菸呢！

首次排練，全體演員圍坐舞台上，把劇本從頭到尾讀一遍，一燈如豆，氣氛恬靜。素惜跟演員介紹，這齣劇由三幕獨立的短劇組成，人物、場景各不相干，但由同一主題串連起來。三幕短劇都是寓言，指涉人生各個階段。第一幕〈皮箱〉講人的出生；第二幕〈時間的懸崖〉表現人生的過程；第三幕〈變成棍子的男人〉談死亡。淳子也補充，勃魯斯在三幕中都有戲分，藉著他的表演來連結全劇，並表現人生荒謬的主題。

講完照例發問。演員都沉默不語，勃魯斯先發難了。「你們學院派的老說荒謬、荒謬，這是很難從演員角度呈現的概念。能不能具體講講，演員該如何準備？」

「呃，」素惜結巴回答：「也許你們看得出來，劇中人都不算寫實，有點像卡通人物。但你們演出時一定要誠心實意，就像怪事會在現實中發生……千萬別演成滑稽劇，但有些片段倒要誇張。」話沒說完，臉先臊紅了。

「理解──但我扮演的是無生命的皮箱和棍子，請問該如何『誠心實意』地演？」勃魯斯不放鬆。

「很簡單呀，」淳子朗聲接口，久川保玲式的齊眉瀏海下，一雙鳳眼朝他一瞟，「你回去好好觀察家裡的舊皮箱和丟在路邊的棍子，參一下禪嘛！」逗得大家笑起來。

勃魯斯立刻挪腿呈日式跪坐，挺直腰背，朝著淳子深深匍匐下去，做出一個武士道對前輩行的「真之禮」。淳子也立即回敬一個。眾人更樂了。

「那我扮演『來自地獄的女人』，該去哪裡參禪才演得真？」尖嘴利舌的雪莉搶著問。

「喂，咱們一起下地獄吧──我是『來自地獄的男人』！」高個子的比利時同學彼特接腔。一時演員們互相打趣，氣氛鬆快。

素惜揮汗度過了第一關。結束後，她看到勃魯斯向淳子搭訕，兩人用日語清脆交談著，並肩離去。

第一幕

六周的排練時間表做好了，素惜讓舞台監督發給所有演員。勃魯斯的戲分重，幾乎每天都來排戲。他說自己正在轉業，願全力投入，增加履歷，不計酬勞。果然，他總是準時出席，與素惜討論劇本的詮釋和演法，徵得同意。勃魯斯的專業態度使排練積極有勁。然而，他也常克制不住，指揮起同台演員，甚至當場駁斥素惜的指示，糾正她的英語，令她尷尬氣短。

素惜不想打擊他的積極性，也避免公開衝突，只包涵忍讓，以柔克剛。淳子常託言打工，遲到早退，或乾脆不來，素惜勉力獨當一面。

今晚排練第一幕劇〈皮箱〉。勃魯斯飾演那只發出神祕怪聲的老皮箱，這些怪聲使年輕的妻子和她的閨蜜十分困惑、好奇。勃魯斯蹲踞在飾演妻子的瑪麗身邊，一動不動，眉眼木然，但口中朗誦亂碼般的辭藻。瑪麗指著「皮箱」，輕聲對閨蜜解釋裡面裝著丈夫的「祖先」，丈夫交代不可打開看。

台詞念到「祖先」時，勃魯斯突然微微轉向，把頭緩緩躺在瑪麗的腿上，一手攬住她的腰肢，逐漸收緊，上下摩挲，口中怪聲連連；既像無生物活了起來，又像活物變成機器，令人悚慄。劇本上沒有這些動作，瑪麗大吃一驚，奮力掙脫，兩頰通紅，喘息不止。（二）

➤➤➤變成棍子的男人（一）