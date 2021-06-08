萬鑫鑫的陶藝課（一九）

「若交男朋友和捏陶一樣該多好：頸部要瘦一點，手掌就繃緊伸直，給我進去；肚子那裡要胖出來，掌心就窩得深一點，給我出來。再不滿意，還可以打扁了重來，直到捏出一個可心可意的男人來。」

鑫鑫的這番喃喃自語叫南方雪聽見，忍不住搖著頭笑。

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不知覺間，已經過了中午。南方雪端出了一盤熱騰騰的饅頭，燙了一盤薺菜，另外煎了雞蛋 ，放在一張石桌上。

「饅頭是我蒸的，薺菜是我種的。」

「雞蛋該不是老師養的雞下的？」

「那個倒不是。快點過來趁熱吃。我們鄉下地方，粗茶淡飯的吃得簡單。」

鑫鑫坐到石桌旁邊，先夾了燙薺菜：「我最喜歡吃不正常的青菜了。妳知道嗎？我們原住民最愛吃什麼嗎？炒山蘇。」

「我還沒有聽說過山蘇哩。」

「它的葉尖好像泡麵，捲捲的；叢生的葉根如鳥巢。也叫鳥巢蕨，那是真的古時候就有的物種。老師，我別的不會，說到吃的是非常內行的。晚餐交給我吧！」

說完，就掏出手機 來，左手拿著饅頭，右手滑起手機來。「什麼？最近的超市開車也要三十分鐘？」

「不是告訴妳，我們這是鄉下地方嘛。但是今天周六，下午有農夫市場。很近，開車十分鐘。」

太陽西斜的時候，鑫鑫終於把一個陶鍋的胚拉好了。南方雪把它和其他的陶胚一起推入爐中。從車庫裡開出一輛軍綠色的敞篷吉普，催促鑫鑫快點上車，說農夫市場一晚就收市了。

一身牛仔的鑫鑫爬上南方雪高大吉普的副駕位置，車子發動後，鑫鑫看著一旁飄拂紗裙的南方雪，調侃著說：「老師，妳穿得好像古代的小姐，我穿得好像一個野秋香。」（一九）